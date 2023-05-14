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Kan donduran cinayet! Yol ortasında başından vurularak öldürüldü

14.05.2023 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Bodrum ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Mehmet Gülsüm (41), yol ortasında kafasından silahla vurulmuş halde bulundu. Gülsüm’ün gece saatlerinde Gümbet’te bir mekanda kavga ettiği kişi tarafından öldürüldüğü iddia edildi. İşte detaylar...

Kan donduran cinayet! Yol ortasında başından vurularak öldürüldü

Edinilen bilgiye göre, Gümbet Barlar Sokağı’ndan sahile inen gençler, bir kişinin başından vurulmuş halde yol ortasında yattığını gördü. İhbarın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede Mehmet Gülsüm (41) adlı şahsın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yeri ve çevresinde yapılan inceleme sonrası cenaze otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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Mehmet Gülsüm’ün gece saatlerinde Gümbet’te bir mekanda kavga ettiği kişi tarafından öldürüldüğü iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA

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cinayet Bodrum

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