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Kan donduran detaylar ortaya çıktı! Hamile kalan kadınlara düşük yaptırıp bebekleri başkalarına ait mezarlara gömmüşler

01.06.2022 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul merkezli 5 ilde bir çeteye yönelik geçtiğimiz günlerde yapılan operasyonla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Çetenin kadınlarla fuhuş yapan erkeklerin içeceklerine ilaç atıp bilinç kaybına neden olduktan sonra ATM'lere götürüp hesaplarını boşalttıkları belirlendi. Öte yandan çetenin fuhşa zorladıkları kadınlardan hamile kalanlara baskıyla düşük yaptırdıkları ve zorla düşürtülen çocukları Esenyurt’ta başka kişilere ait dolu mezarlara gömdükleri ortaya çıktı.

Kan donduran detaylar ortaya çıktı! Hamile kalan kadınlara düşük yaptırıp bebekleri başkalarına ait mezarlara gömmüşler

Geçtiğimiz günlerde İstanbul merkezli 5 ilde bir çeteye yönelik operasyon düzenlendi. 41 kişinin gözaltına alındığı operasyonla ilgili kan donduran bir detay ortaya çıktı. Çetenin fuhşa zorladıkları kadınlardan hamile kalanlara baskıyla düşük yaptırdıkları ve zorla düşürtülen çocukları Esenyurt’ta başka kişilere ait dolu mezarlara gömdükleri ortaya çıktı.

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5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Esenyurt ilçesi başta olmak üzere İstanbul genelinde ‘yağma’, ‘ruhsatsız silah bulundurma’, ‘kasten yaralama’, ‘tehdit’, ‘uyuşturucu ticareti’, ve ‘zorla fuhuş yaptırma’ gibi birçok suça karışan bir suç ağına yönelim soruşturma başlatmış, savcılık talimatı ile harekete geçen İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Çeteye liderlik eden Mehmet E. ve Aykut Z.’nin de aralarında bulunduğu 41 şüpheli gözaltına alınmış, zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, uyuşturucu haplar ile taş kokain ve 780 gram uyuşturucu madde ele geçirilmişti.

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KAN DONDURAN DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Korkutucu bir güç oluşturarak ağlarına düşürdükleri kişileri tehdit eden, yaralama olaylarına karışan, kendi istekleri doğrultusunda hareket etmeyen vatandaşlara gözdağı vermek amacıyla bu kişileri hürriyetlerinden yoksun bırakan çeteye yönelik yürütülen operasyonda kan donduran detaylara ulaşıldı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekiplerce çökertilen çetenin, uyuşturucu ve fuhuş yapılanmaları ortaya çıkarıldı. Teknik ve fiziki takipte çetenin ‘Uyuşturucu’ kısmının liderliğini Memet E., ‘Fuhuş‘ gurubuna ise Aykut Z. adlı bir şüphelinin öncülük ettiği saptandı. Söz konusu çetenin yöneticiliğini ise Erhan U., Recep E. ve Erhan K. isimli şahısların yaptığı ortaya çıkarıldı. Esenyurt ilçesi merkezindeki bir site içerisinde ve çevresinde bulunan işyerlerine baskı kuran çetenin, silah zoru ile insanları korkutup yıldırmaya çalıştıkları, kendilerine karşı çıkan kişileri de silahla yaraladıkları tespit edildi.

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ATM'LERE GÖTÜRÜP HESAPLARINI BOŞALTTILAR

Söz konusu çete üyelerinin, bölgelerinde kendilerini “polis” olarak tanıtıp vatandaşı gasp etmek amaçlı kimlik sorgusu ve üst araması yaptıkları, genellikle yabancı uyruklu kadınları “iş bulma” vaadiyle kandırıp yurt dışından Türkiye’ye getirdikleri ve burada uyuşturucu bağımlısı yapıp daha sonra bu kadınları zorla fuhşa sürükledikleri belirlendi. Ağlarına düşürdükleri kadınlara sosyal medya aracılığıyla fuhuş ağına çektikleri erkek kurbanları, belirtilen yerde tuzağa düşüren suç örgütü üyeleri, bu kişileri gasp ettikleri saptanırken, kadınlar ile fuhuş yapan erkeklerin içeceklerine ilaç atarak bilinç kaybına neden olduktan sonra da zorla ATM'lere götürerek hesaplarındaki paraları boşalttıkları öğrenildi.

BEBEKLERİN CENİNLERİNİ BAŞKA KİŞİLERE AİT MEZARLARA GÖMMÜŞLER

Ayrıca kan donduran bir başka ayrıntıda ise fuhşa sürüklenen kadınlar arasında gebe kalanlara ise işkence ve baskıyla düşük yaptırdıkları, zorla düşürtülen bebekleri de Esenyurt’ta bulunan ve başka kişilere ait dolu mezarlara gömdükleri belirlendi. Söz konusu suçlara örgütlü ve sistemsel olarak aralıksız devam eden silahlı çetenin, uyuşturucu ve fuhuş yapılanmalarının olduğu, uyuşturucu kısmının liderliğini Memet E., ‘Fuhuş‘ gurubuna ise Aykut Z. adlı bir şüphelinin öncülük ettiği saptandı. Söz konusu çetenin yöneticiliğini ise Erhan U., Recep E. ve Erhan K. isimli şahısların yaptığı aktarıldı. Esenyurt ilçesi merkezli bir site içerisinde ve çevresinde bulunan işyerlerine baskı kuran çetenin, silah zoru ile insanları korkutup yıldırmaya çalıştıkları, kendilerine karşı çıkan kişileri de silahla yaralamaktan çekinmedikleri tespit edildi.

Kaynak: İHA

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