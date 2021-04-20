Kan donduran detaylar ortaya çıktı! Karısını, 'Yemeğini güzelce ye bu son yemeğin' deyip 38 kez bıçaklamış

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde yaşayan Burak Kıncı (26), 3 Kasım 2020’de boşanma davası açan eşi Aycan Kıncı’yı (23) konuşmak için dönerciye davet etti. Genç kadın, Burak Kıncı’nın barışma teklifini kabul etmedi. Kıncı da cebinden çıkardığı bıçakla 2 çocuğunun annesini 38 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan talihsiz kadın, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Gözaltına alınan Burak Kıncı ise sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı, Burak Kıncı hakkında “eşi kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açtı. Davanın bugün görülen ilk celsesine tutuklu sanık Burak Kıncı, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmaya Aycan Kıncı ve taraf avukatları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı.

"ÖL SENDEN KURTULAYIM"

Mahkeme başkanının iddianameyi okumasıyla açılan celsede, ifadesi alınan Burak Kıncı, Aycan Kıncı’nın hayatında başka biri olduğunu söylediğini savunarak, “Eşimle aramızda boşanma davası vardı. Çocuklarım için eşimle buluşmak istedim ve onu arayıp işyerine geleceğimi söyledim. O da kabul ettikten sonra Karşıyaka Çarşı’da bulunan kebapçıya gittik. Yemekten sonra çay içerken, Aycan’ın iş arkadaşı Naz da yanımıza geldi. Bizimle çay içtikten sonra o kalktı. Yeniden yalnız kaldığımızda Aycan’dan akşam eve gelmesini istedim. Kızım ve oğlum benimleydi, annelerini görmek istiyorlardı. ‘Sen geldiğinde ben çıkarım’ dedim. Önce işi olduğunu, ardından da hayatında başka biri olduğunu söyledi. Bunun üzerine cebimden çıkardım bıçağı önce boğazıma götürüp kendimi öldüreceğimi söyledim. O da bana, ‘Öl senden kurtulayım. Çocuklarını da istemiyorum’ dedi. Bıçağı ona yönelttim ve gerisini hatırlamıyorum” dedi.