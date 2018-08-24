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Kan donduran görüntü! Samsun'da denizde ceset bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2018 00:15 | Son Güncelleme

Samsun'da denizde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

Kan donduran görüntü! Samsun'da denizde ceset bulundu

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Yalı Mahallesi Costal mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denizde yüzen vatandaşlar sahile vurmuş suyun içinde yüzüstü yatar halde ceset buldu. Olay jandarmaya haber verildi.

ÇÜRÜMEYE BAŞLAMIŞ

Olay yerine giden jandarma ekipleri Karadeniz içinde sahile vurmuş ve çürümeye başlayıp beyazlamış ceset ile karşılaştı. Kimliği belirsiz cesedin boynunda zincire takılı haç olduğu tespit edildi. Ceset denizden çıkartılarak otopsi için Adli Tıp Şubesine gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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