Kan donduran görüntü! Samsun'da denizde ceset bulundu

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Yalı Mahallesi Costal mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denizde yüzen vatandaşlar sahile vurmuş suyun içinde yüzüstü yatar halde ceset buldu. Olay jandarmaya haber verildi.
Olay yerine giden jandarma ekipleri Karadeniz içinde sahile vurmuş ve çürümeye başlayıp beyazlamış ceset ile karşılaştı. Kimliği belirsiz cesedin boynunda zincire takılı haç olduğu tespit edildi. Ceset denizden çıkartılarak otopsi için Adli Tıp Şubesine gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İHA
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