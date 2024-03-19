Kan donduran görüntü! Silahla vurup öldürdü, cesedinin başında sigara içti

Dehşete düşüren olay, saat 11.00 sıralarında Diliskelesi Mahallesi 702. Sokak’ta meydana geldi. Emre Taşdemir, otomobilini park edip indikten sonra husumetli olduğu iddia edilen Ümit Y.'nin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Taşdemir, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli, tabancasını olay yerine atarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Taşdemir, 112 Acil ekipleri tarafından kaldırıldığı Gebze Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemede 6 boş mermi kovanı bulundu. Ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

CESEDİN BAŞINDA SİGARA İÇTİ

Ümit Y.'nin Emre Taşdemir'i tabancayla vurarak öldürdükten sonra başında sigara içerek bir süre beklediği, olayı gören bir kişinin çektiği fotoğrafla ortaya çıktı.

Taşdemir, otomobilin kenarında yerde kanlar içerisinde yatarken bir süre yanında duran ve sonra olay yerinden ayrılan Ümit Y.'nin polis merkezine gidip teslim olduğu öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

