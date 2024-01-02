Kan donduran görüntü! Sokak köpekleri, 22 koyunu öldürdü

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Göbel köyünde sokak köpekleri, çiftçi Levent Güdücü’nün evinin yanındaki ahıra girip koyunlara saldırdı. Köpekler 22 koyunu öldürdü, 9’unu ise yaraladı. Sesler üzerine ahıra gelen Levent Güdücü, köpekleri uzaklaştırdı.

Sokak köpeklerine çare bulunmasını isteyen Güdücü, “Mağdur durumdayım. Rabbim kimseyi böyle sınav yapmasın. Köpekler sanki koyunlarımın içlerinden seçerek yemiş. İki çocuğum var ve ailemin geçim kaynağı koyunlarımdı. Kurbanda satarak aldığımız yere paranın bir kısmı ile borcumu ödeyip, geri kalan ile yem alacaktım” dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)





