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Kan donduran iddia! Eşinin cesedi yerde yatarken sosyal medyada vakit geçirdi

02.03.2023 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Alanya ilçesinde Gamze Yağlıoğlu (30), 6. katta oturduğu dairenin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Eşi Alper Yağlıoğlu (30), genç kadını balkondan atarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklandı. Yağlıoğlu'nun yargılandığı davada kan donduran bir iddia ortaya atıldı. Genç kadının ailesinin avukatı, eşinin cesedi yerde yatarken, sanığın sosyal medyada vakit geçirdiğini öne sürdü. Eşini öldürmediğini savunan Yağlıoğlu ise, "Ben eşimi öldürmedim. Katil değilim, eşimi seviyordum" dedi.

Kan donduran iddia! Eşinin cesedi yerde yatarken sosyal medyada vakit geçirdi

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi’nde 24 Kasım 2021 günü oturduğu dairenin 6'ncı katından düşen Gamze Yağlıoğlu, yaşamını yitirdi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında İzmir Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan raporda Gamze Yağlıoğlu'nun sol el tırnaklarından alınan 2 parçada eşi Alper Yağlıoğlu'nun DNA'sı tespit edildi. Oturdukları dairenin bulunduğu sitenin güvenlik kamerası görüntüleri incelendiğinde ise Gamze Yağlıoğlu'nun saat 20.52'de düştüğü, eşi Alper Yağlıoğlu'nun ise yaklaşık 1 dakika sonra siteden çıktığı kameralara yansıdı.

Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan tutuklu yargılanan Alper Yağlıoğlu ikinci kez hakim karşısına çıktı. Tutuklu olduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan Alper Yağlıoğlu'nun dışında, avukatlar ve Gamze Yağlıoğlu’nun annesi Neşe Kıraç duruşmada hazır bulundu.

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SOSYAL MEDYAYA GİRDİ İDDİASI

Neşe Kıraç, kızını damadının öldürdüğünü savunarak şikayetini yineledi. Ailenin avukatı ise kamera kayıtlarında Gamze'nin düşme görüntülerinin intihar olaylarındaki düşmeyle örtüşmediğini iddia ederek, "Maktulün yere düşme sırasında bir refleks göstermediği görülüyor. Keza balkondan atlarken tutunacak korkuluklarda da bir parmak izi bulunmadı. Keza ceset yerde yatarken, Alper Yağlıoğlu, sosyal medyaya girip yaklaşık 2 dakika vakit geçiriyor. Ayrıca Gamze'nin bir gün önce Alper'in ailesiyle tatil için mesajlaştığı ortaya çıktı. Yılbaşı için otel rezervasyonu yaptıran kişi neden intihar etsin? Biz sanığın tutukluk halinin devamını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Suçlamaları kabul etmeyen sanık Alper Yağlıoğlu ise savunmasında eşini öldürmediğini belirterek, "Katil değilim, eşimi seviyordum" diyerek tahliyesini istedi.

Alper Yağlıoğlu'nun avukatı da müvekkilinin suçsuz olduğunu, 15 aydır tutuklu bulunan müvekkilinin delil yetersizliği nedeniyle tahliyesini talep etti.

Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, olay yerinde bir keşif daha yapılmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

(DHA)

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