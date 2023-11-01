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Kan donduran komşu cinayetinde yeni gelişme! 'Kardeşim suçluysa...' 2 kardeş için ayrı ayrı 3'er kez müebbet talebi

01.11.2023 14:13 | Son Güncelleme:
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İzmir'de Yahya Köşek (61), eşi Meryem Köşek (57) ve kızları Funda Güçlü'nün (37) öldürülmesine ilişkin davada; savcı, komşuları A.İ.K. (67) için 3 kez müebbet ile 6 yıla kadar hapis cezası istedi. Savcı, yardım ettiği gerekçesiyle ağabey M.K. (69) hakkında da aynı cezaları talep etti.

Kan donduran komşu cinayetinde yeni gelişme! 'Kardeşim suçluysa...' 2 kardeş için ayrı ayrı 3'er kez müebbet talebi

Olay, geçen yıl 10 Haziran'da Bayraklı ilçesi Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi 7171/1 Sokak'ta meydana geldi. A.İ.K. ile sokak köpeği besleme ve arsa meseleleri nedeniyle husumetli olduğu Yahya Köşek arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile A.İ.K., tabancayla Yahya Köşek ile eşi Meryem Köşek ve 2 çocuk annesi kızı Funda Güçlü'ye ateş etti. Ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi ile Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 3 kişi de kurtarılamadı. Gözaltına alınan A.İ.K. ile ağabeyi M.K., tutuklandı.

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AYRI AYRI 3'ER KEZ MÜEBBET TALEBİ

Hazırlanan iddianamede, A.İ.K. hakkında 'kasten öldürme', M.K. için ise 'kasten öldürmeye iştirak' suçundan ayrı ayrı 3'er kez müebbet hapis cezası istendi. Sanıklar hakkında 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan da 2'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi. Ayrıca Köşek çiftinin diğer kızları F.T.'yi silahla tehdit eden A.İ.K. için 2 yıla kadar, darbederek yaralayan ağabeyi M.K. için ise 5 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame, İzmir 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. F.T. hakkında M.K.'yi 'kasten yaralama' suçundan İzmir 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan dava ise mevcut dosya ile birleştirildi.

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BERAAT İSTEMİ

Sanıkların yargılanmalarına bugün İzmir 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. M.K. salonda hazır bulunurken, A.İ.K. ise SEGBİS aracılığı ile duruşmaya katıldı. Duruşmada ayrıca müşteki- sanık F.T., eşini kaybeden Rıdvan Güçlü ile taraf avukatları yer aldı. Mahkeme başkanı, olaya ilişkin görüntüleri izledi ve zapta geçirdi. Görüntülerin izlenmesinin ardından söz verilen M.K., "Suçlu değilim. Silahla ilgim yok. Kardeşim suçluysa cezasını çeker, silahı bilmem" dedi.

DURUŞMA 6 ARALIK'A ERTELENDİ

Daha sonra iddia makamı, esas hakkında mütalaasını sundu. Savcı, A.İ.K. hakkında, 'kadına karşı nitelikli kasten öldürme' suçundan 2 kez, 'kasten öldürme' suçundan da 1 kez müebbet istedi; 'silahla kasten yaralama' suçundan da 6 yıla kadar hapis cezası talebinde bulundu. Savcı, yardım ettiği gerekçesiyle M.K. hakkında da aynı cezaları talep etti. Hakkında 'kasten yaralama' suçundan dava açılan F.T.'nin ise beraati istendi. Taraf avukatlarının süre talebini kabul eden mahkeme başkanı, duruşmayı 6 Aralık'a erteledi. (DHA)

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