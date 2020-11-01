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Kan donduran olay! Başı ve cinsel organı kesilerek öldürülmüş halde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2020 11:46 | Son Güncelleme

Konya Bozkır'da bir lisenin yanında 56 yaşındaki Mustafa Sömek'in başı ve cinsel organı kesilmiş, cesedi bulundu. Sömek'in başı lisenin bahçesinde bulunurken, katil zanlısı olduğu saptanan şizofreni hastası Mücahit M. (41), taksiyle kaçtığı Yalıhüyük ilçesinde yakalandı.

Kan donduran olay! Başı ve cinsel organı kesilerek öldürülmüş halde bulundu

Konya'nın Bozkır ilçesi Yukarı Mahalle Ahmet Yaşar Caddesi üzerinde bulunan Zengibar Anadolu Lisesi yanındaki alanda gece yarısı sıralarında ceset olduğunu görenler polisi aradı. Hemen adrese giden polis ekipleri, başı ve cinsel organı kesilmiş halde olan cesedi buldu. Cinsel organı vücudun yanında, başı ise lisenin bahçesinde bulundu.

Mustafa Sömek'e ait olduğu belirlenen ceset ve başı, otopsi için Bozkır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

YAKALANDI

Korkunç cinayetle ilgili hemen harekete geçen polis ekipleri, katil zanlısının şizofreni hastası Mücahit M. olduğunu saptadı. Şüpheli, taksiyle kaçtığı Yalıhüyük ilçesinde yakaladı. Gözaltına alınan Mücahit M., sorgulanmak üzere Bozkır Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Kaynak: DHA

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