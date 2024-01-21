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Kan donduran olay! Evinin yakınında başından vurulmuş halde bulundu

21.01.2024 17:25 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin Körfez ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Mehmet Karabulut (77), evinin yaklaşık 100 metre yakınında silahla başından vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Karabulut, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. İşte detaylar...

Kan donduran olay! Evinin yakınında başından vurulmuş halde bulundu

Dehşete düşüren olay, 12.00 sırlarında Sipahiler Mahallesi Köyü Demirciler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 77 yaşındaki Mehmet Karabulut yakınları tarafından evinin yaklaşık 100 metre yakınında silahla başından vurulmuş halde bulundu.

112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Karabulut, ağır yaralı olarak Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Karabulut, hayatını kaybetti.

Karabulut’un 8 çocuk babası olduğu öğrenildi. Jandarma olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Kocaeli
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