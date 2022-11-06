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Kan donduran olay! Poşetin içinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

06.11.2022 19:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da kan donduran bir olay yaşandı. Seyhan ilçesinde tren yolunun kenarında bir poşetle karşılaşan vatandaşlar, poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

Kan donduran olay! Poşetin içinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

Adana'da tren yolunun kenarına bırakılmış, poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu. Kız olduğu belirlenen bebeğin cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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VATANDAŞLAR FARK ETTİ

Merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi Ray Sokak’ta yürüyen vatandaşlar, tren yolunun kenarına atılmış poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yapılan incelemede kız olduğu belirlenen bebeğin, kim tarafından bırakıldığı tespit edilemedi. Bebeğin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Adana Seyhan ceset bebek

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