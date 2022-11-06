Kan donduran olay! Poşetin içinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

Adana'da tren yolunun kenarına bırakılmış, poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu. Kız olduğu belirlenen bebeğin cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

VATANDAŞLAR FARK ETTİ

Merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi Ray Sokak’ta yürüyen vatandaşlar, tren yolunun kenarına atılmış poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yapılan incelemede kız olduğu belirlenen bebeğin, kim tarafından bırakıldığı tespit edilemedi. Bebeğin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)





