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Biri 90, diğeri 77 yaşındaydı! Huzurevinde korkunç ölüm: Elindeki bastonu alıp...

06.11.2022 19:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’daki bir huzurevinde kan donduran bir olay meydana geldi. 90 yaşındaki yaşlı adamın kafasına, 77 yaşındaki oda arkadaşı tarafından bastonla vurulduğu iddia edildi. Yaşlı adam, hastanede tedavi altındayken müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayla alakalı soruşturmanın ise sürdüğü öğrenildi.

Biri 90, diğeri 77 yaşındaydı! Huzurevinde korkunç ölüm: Elindeki bastonu alıp...

Korkunç olay, 10 gün önce Samsun'un Canik ilçesi Toptepe Mahallesi’ndeki huzurevinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 90 yaşındaki Rasim Ciğer ile oda arkadaşı 77 yaşındaki M.Ş. arasında tartışma çıktı. Kan donduran olay bu tartışmanın ardından yaşandı. Ölüm haberi ise günler sonra geldi. İşte detaylar...

ELİNDEKİ BASTONU ALIP KAFASINA VURDU

Tartışma sırasında M.Ş., kendisine baston ile saldırdığını iddia ettiği Rasim Ciğer’in elindeki bastonu alıp kafasına vurdu. Huzurevi görevlileri olaya müdahale etti.

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MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yaralanan Rasim Ciğer ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşlı adam yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Samsun huzurevi baston

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