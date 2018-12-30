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Kan donduran olay! Sokak ortasında boğazını kesti

YAŞAM HABERLERİ  | 30.12.2018 17:55 | Son Güncelleme

İstanbul Zeytinburnu'nda, yabancı uyruklu bir kişi tartıştığı arkadaşının boğazını kesti. Boğazından yaralanan kişi hayatını kaybederken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kan donduran olay! Sokak ortasında boğazını kesti

Olay, saat 15.00 sıralarında Kazlıçeşme sahilinde meydana geldi. İddiaya göre; yabancı uyruklu olduğu öğrenilen iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada yabancı uyruklu kişi yanında bulunan bıçakla tartıştığı arkadaşının boğazını kesti. Boğazından yaralanan adam kanlar içinde yere yığılırken, arkadaşını bıçaklayan kişi hızla olay yerinden uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri boğazı kesilen kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis, olay yeri çevresine şerit çekerek delil incelemesi yaptı. Yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden yabancı uyruklu adamın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Görgü tanığı bir kişi, "Biraz konuştular. Ondan sonra tartıştılar. O esnada bıçağını çıkardı. Bir kişiydi. Kaçıp gitti ama çok fena bıçakladı" dedi.

Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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