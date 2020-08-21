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  4. Kan donduran olay! Yavru köpeğe çarpıp arkasına bakmadan kaçtı!

Kan donduran olay! Yavru köpeğe çarpıp arkasına bakmadan kaçtı!

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2020 11:03 | Son Güncelleme

İzmir'in Bornova ilçesinde bir minibüs, önüne çıkan köpeği ezerek yoluna devam etti. Akaryakıt istasyonunda yaşanan olay güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kayda alındı.

Ankara Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna saat 07.00 sıralarında gelen 45 J 1510 plakalı minibüs, pompalardan birine yanaşırken yavru köpeği ezdi. Yavru köpek acı içinde kıvranarak yaşamını yitirdi. O sırada anne köpeğin yavrusunun yanına gelerek onu koklaması yürekleri dağladı. Bir akaryakıt istasyonu çalışanı ise pompaya yanaşmak için manevra yapan minibüsün çarpmasından son anda kurtuldu.

O anlar akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi. Minibüs şoförünün ise olayın ardından kendisini durdurmak isteyen akaryakıt istasyonu çalışanları ile tartışıp, hızla uzaklaştığı ileri sürüldü.
(DHA)

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