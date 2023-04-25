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  4. Kan donduran vahşet! Sokak ortasında eski eşini öldürüp intihar etti

Kan donduran vahşet! Sokak ortasında eski eşini öldürüp intihar etti

25.04.2023 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat’ın Turhal ilçesinde kan donduran bir cinayet ve intihar olayı yaşandı. Ahmet Göktaş (39), 5 yıl önce boşandığı Ebru Güneş’i (32) sokak ortasında tabanca ile vurarak öldürüp, aynı silahla intihar etti. İşte detaylar...

Dehşete düşüren olay, sabah saatlerinde Turgut Özel Caddesi’nde meydana geldi. Sabah alışverişi için evden çıkan 3 çocuk annesi Ebru Güneş, cadde üzerinde yürürken daha önce kendisini tehdit ettiği için cezaevine giren ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski eşi Ahmet Göktaş ile karşılaştı.

5 yıl önce boşanan Göktaş ile Güneş arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Göktaş, yanındaki tabancayı çıkarıp Ebru Güneş’e ateş etti. Ahmet Göktaş ardından aynı silahla kendini vurdu.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Güneş ve Göktaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ebru Güneş ve Ahmet Göktaş’ın cenazeleri, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)

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cinayet İntihar Tokat

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