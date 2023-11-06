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Kan donduran vahşet! Sorguda her şeyi itiraf etti: Öldürüp parçalayıp yakmış

06.11.2023 09:59 | Son Güncelleme:
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Bitlis'te Türk ve Alman vatandaşı N.G. (42) hakkında yakınları kayıp ihbarında bulundu. N.G.'nin öldürülüp, parçalandıktan sonra yakılarak boş araziye atılmış cesedi bulundu. N.G.'nin, kayınbiraderi tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü, cesedinin ise parçalara ayrılarak yakılıp Nemrut Dağı eteğindeki araziye atıldığı tespit edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli, 'tasarlayarak kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı. İşte detaylar...

Kan donduran vahşet! Sorguda her şeyi itiraf etti: Öldürüp parçalayıp yakmış

Bitlis'in Güroymak ilçesinde dünyaya gelen ve Alman vatandaşlığı da bulunan N.G., 20 Ekim'de ilçeye bağlı Aşağıkolbaşı köyünde dini nikahlı eşinin ailesinin evinden ayrıldı. Uzun süre N.G.'den haber alamayan yakınları, 25 Ekim'de Güroymak İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), N.G.'nin dini nikahlı eşinin ailesinin Güroymak ve Tatvan'daki evlerinde ve bahçelerinde, Van İl Jandarma Komutanlığı'na ait kadavra köpeği ve Yeraltı Görüntüleme Cihazı ile arama başlattı. Yapılan tüm aramalara rağmen bulguya rastlamayan ekipler, N.G.'nin dini nikahlı eşini, eşinin annesini, babasını ve 2 kardeşini gözaltına aldı.

SORGUDA İTİRAF ETTİ

Jandarmada yapılan sorgulamada, N.G.'nin, kayınbiraderi tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü, cesedinin ise parçalara ayrılarak yakılıp Nemrut Dağı eteğindeki araziye atıldığı tespit edildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla Nemrut Dağı eteklerinde yapılan incelemelerde, kayıp N.G.'ye ait olduğu değerlendirilen yanmış ve parçalanmış ceset parçalarına ulaşıldı.

HEPSİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili 3 Kasım'da gözaltına alınan 5 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece, 'tasarlayarak kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Bitlis

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