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Tarlaya gömülü halde 3 ceset bulundu! Korkunç şüphe: Anne, oğlu ve kızı...

23.05.2023 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Silivri Değirmenköy mevkiinde kan donduran bir olay yaşandı. Jandarma ekipleri, bir tarlada toprağa gömülü halde 3 ceset buldu. Cesetlerin, 2.5 yıl önce şüpheli bir şekilde kaybolan Sevgi Demirci ve iki çocuğuna ait olduğu düşünülüyor. Olayla ilgili 2 kişi de gözaltına alındı. İşte detaylar...

Tarlaya gömülü halde 3 ceset bulundu! Korkunç şüphe: Anne, oğlu ve kızı...

İstanbul’da iddiaya göre 2.5 yıl önce Sevgi Demirci, oğlu Eren Polat ve kızı Rümeysa Polat ile birlikte şüpheli bir şekilde kayboldu. Demirci ve çocuklarının bulunması için ailesi bir televizyon programına katıldı.

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Programda Sevgi Demirci ve çocuklarının son görüldüğü yerin Silivri’de olduğu iddia edildi. Bu iddialar üzerine Jandarma ekipleri Silivri’de arama çalışması başlattı.

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3 CESET BULUNDU

Ekipler Silivri Değirmenköy mevkiinde yeşil alanda kazı çalışması yaptı. Yapılan kazıda toprağa gömülü şekilde 3 ceset bulundu.

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2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Cesetlerin kayıp olarak aranan Sevgi Demirci, oğlu Eren Polat ve kızı Rümeysa Polat’a ait olduğu düşünülüyor. Polis olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

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DHA

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Silivri ceset kayıp

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