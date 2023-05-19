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Kan donduran vahşet! Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü

19.05.2023 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Keçiören ilçesinde kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. İsmail Karaçor (49), tartıştığı eşi Hacer Karaçor’u (48) bıçaklayarak öldürdü. Sesleri duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İşte detaylar...

Kan donduran vahşet! Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü

Kan donduran olay, sabah saatlerinde Atlılar Caddesi’ndeki Hilal Apartmanı’nda meydana geldi. Psikolojik rahatsızlığı bulunduğu ileri sürülen İsmail Karaçor, eşi Hacer Karaçor ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. İsmail Karaçor, mutafaktan aldığı bıçakla eşini bıçakladı.

Sesleri duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Hacer Karaçor'un hayatını kaybettiği belirlendi.

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Hacer Karaçor'un cesedi, evde yapılan incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. İsmail Karaçor da polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(DHA)

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