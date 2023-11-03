Kan donduran vahşet! Üzerine kapıyı kilitleyip evi ateşe verdi

Kan donduran olay, dün saat 12.00 sıralarında Seyhan ilçesi Söğütlü Mahallesi’nde meydana geldi. 2 çocukları bulunan, 6 yıl önce boşanan Muhammet G. ile Fadime K. aynı evde yaşamaya devam etti. Sık sık Muhammet G. tarafından psikolojik ve fiziksel şiddete uğrayan Fadime K., 27 Ekim’de polis merkezine giderek uzaklaştırma kararı aldırdı.

Bugün Muhammet G., tarım işçisi olarak çalışan Fadime K. ile tarlada kendisini aldattığını öne sürerek tartışmaya başladı. Oğlu E.G.’yi (17) alışveriş için markete gönderen Muhammet G., iddiaya göre, yanıcı maddeyle evi ateşe verdi. Alevler kısa sürede tüm evi sararken, Muhammet G. ise Fadime K.’yi eve kilitleyip, otomobille kaçtı.

SIĞINDIĞI BANYODA AĞIR YARALI BULUNDU

Komşularının ihbarıyla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Eve giren ekipler, Fadime K.'yi banyoda ağır yaralı buldu.

İlk müdahalesi yapılan Fadime K., ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yanık Yoğun Bakım Ünitesi’ne alınan Fadime K., entübe edildi.

YAKALANDI

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Muhammet G.’nin Sarıçam ilçesine kaçtığını tespit etti. Güzergahtaki güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen polis, şüpheliyi otomobilinde gözaltına aldı.

Kollarında yanık izleri bulunan ve hastaneye kaldırılan Muhammet G., ilk ifadesinde, evi eski eşinin yaktığını öne sürdü.

‘Tehdit’, ‘hırsızlık’, ‘kasten yaralama’ suçlarından 6 kaydının bulunduğu belirtilen Muhammet G. ile eski eşi Fadime K.’nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

(DHA)





