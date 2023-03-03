Kan grubunuza göre yemeniz gereken yiyecekler! Tüm vücudu etkiliyor

Kan gruplarının hem sağlığımız hem de karakterimiz üzerinde farklı etkiler yarattığı araştırmalar tarafından destekleniyor. Her insan, kendine özgü özelliklere sahip olan O+, O-, A+, A-, B+, B-, AB+ ve AB- 8 kan grubundan birine sahip. Birçok çalışma, kan gruplarını kişinin kalp hastalığı riskiyle, sivrisinekler için ne kadar lezzetli olduğu veya olabileceği ve daha fazlası ile ilişkilendirmiştir. Uzmanlar ayrıca, kişinin kan grubuna dayalı bir diyet yemenin de sağlıklı ve kilo vermeyi kolaylaştırabileceğini iddia ediyorlar.

KAN GRUBUNA GÖRE NASIL BESLENMENİZ GEREKİYOR?

A TİPİ

A grubu kan grubuna sahip kişiler et ürünleri tüketmekten kaçınmalı ve diyetlerine meyve ve sebzeler, fasulye ve baklagiller ve tam tahılları dahil etmelidir. Bunun nedeni, A tipi kanın 'hassas bir bağışıklık sistemine' sahip olmasıdır.

B TİPİ

Yeşil sebzeler, yumurtalar ve belirli etleri yiyin ve az yağlı süt ürünleri tüketin. Mısır, buğday, karabuğday, mercimek, domates, yer fıstığı ve susamdan kaçının. Bazı etlere izin verilirken tavuktan kaçınılmalıdır.

AB TİPİ

Bu kan grubuna sahip kişiler deniz ürünleri, soya peyniri, süt ürünleri, fasulye, yeşillikler ve tahıllar tüketmeli ancak mısır, sığır eti ve tavuktan kaçınmalıdır. AB tipi kanı olanlarda mide asidi düşüktür. Kafein, alkol ve tütsülenmiş veya tütsülenmiş etler yenmemelidir.

O TİPİ

Bu kan grubuna ait olanlar, yağsız et, kümes hayvanları, balık ve sebzeleri içeren yüksek proteinli bir diyet yiyebilirler. Tahıllara, fasulyelere ve süt ürünlerine kolayca tercih edebilirler.



