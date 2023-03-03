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Kan grubunuza göre yemeniz gereken yiyecekler! Tüm vücudu etkiliyor

03.03.2023 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kan grubu sağlık için birçok belirleyici etki taşıyor. Kan grupları üzerine yapılan araştırmalar kan gruplarının bazı hastalık risklerinin çok daha fazla olduğu belirtiyor. Daha sağlıklı olmak için her kan grubunun tüketmesi ve tüketmemesi gereken yiyecekler bulunuyor.

Kan grubunuza göre yemeniz gereken yiyecekler! Tüm vücudu etkiliyor

Kan gruplarının hem sağlığımız hem de karakterimiz üzerinde farklı etkiler yarattığı araştırmalar tarafından destekleniyor. Her insan, kendine özgü özelliklere sahip olan O+, O-, A+, A-, B+, B-, AB+ ve AB- 8 kan grubundan birine sahip. Birçok çalışma, kan gruplarını kişinin kalp hastalığı riskiyle, sivrisinekler için ne kadar lezzetli olduğu veya olabileceği ve daha fazlası ile ilişkilendirmiştir. Uzmanlar ayrıca, kişinin kan grubuna dayalı bir diyet yemenin de sağlıklı ve kilo vermeyi kolaylaştırabileceğini iddia ediyorlar.

KAN GRUBUNA GÖRE NASIL BESLENMENİZ GEREKİYOR?

A TİPİ

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A grubu kan grubuna sahip kişiler et ürünleri tüketmekten kaçınmalı ve diyetlerine meyve ve sebzeler, fasulye ve baklagiller ve tam tahılları dahil etmelidir. Bunun nedeni, A tipi kanın 'hassas bir bağışıklık sistemine' sahip olmasıdır.

B TİPİ

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Yeşil sebzeler, yumurtalar ve belirli etleri yiyin ve az yağlı süt ürünleri tüketin. Mısır, buğday, karabuğday, mercimek, domates, yer fıstığı ve susamdan kaçının. Bazı etlere izin verilirken tavuktan kaçınılmalıdır.

AB TİPİ

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Bu kan grubuna sahip kişiler deniz ürünleri, soya peyniri, süt ürünleri, fasulye, yeşillikler ve tahıllar tüketmeli ancak mısır, sığır eti ve tavuktan kaçınmalıdır. AB tipi kanı olanlarda mide asidi düşüktür. Kafein, alkol ve tütsülenmiş veya tütsülenmiş etler yenmemelidir.

O TİPİ

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Bu kan grubuna ait olanlar, yağsız et, kümes hayvanları, balık ve sebzeleri içeren yüksek proteinli bir diyet yiyebilirler. Tahıllara, fasulyelere ve süt ürünlerine kolayca tercih edebilirler.

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