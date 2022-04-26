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Kan şekerini dengeler, diyabet ve kolesterolü aynı anda düşürür! Yapmanız gereken...

26.04.2022 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kan şekeri, diyabet ve kolesterol üçlüsü modern çağın en büyük ve en çok rastlanan şikayetlerinin başında geliyor. Sağlıksız ve düzensiz beslenmenin neden olduğu bu üç hastalığa karşı beslenmenizi değiştirebileceğiniz gibi bazı doğal tedbirler de alabilirsiniz. Bunlardan en önemlisi ise kan şekerini dengeleyen tarçın! Tarçın çayı aynı zamanda kolesterolü dengeliyor.

Kan şekerini dengeler, diyabet ve kolesterolü aynı anda düşürür! Yapmanız gereken...

Tarçın diyabet hastalarını düzenli tüketmesi gereken bir baharat. Tarçınlı suyun ise aç karnına müthiş faydaları var. İşte tarçın çayı tarifi ve tarçının faydaları...

TARÇIN ÇAYI TARİFİ

  • 1 çay kaşığı toz tarçın veya 2 adet kabuk tarçın
  • 2 su bardağı kaynar su
  • 1 adet elma dilimi
  • 1-2 adet yıldız anason
  • Bal (isteğe göre)

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TARÇIN ÇAYI YAPILIŞI

  • Bir demlikte 2 su bardağı suyu kaynatın.
  • Kaynama suyunun içerisine 2-3 dilim elma ve yıldız anason ekleyin.
  • Bir fincanın içerisine 1 çay kaşığı toz tarçın ya da 2 adet kabuk tarçın ekleyin. (Yalnızca biri seçilmelidir.)
  • Kaynayan suyu, tarçının üzerine ekleyin. 10 dakika demlenmeye bırakın.
  • Demlenen tarçın çayını tatlandırmak için 1 tatlı kaşığı bal ekleyebilirsiniz.

TARÇIN ÇAYININ FAYDALARI

  • Özellikle kış günlerinde grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı vücudu korur.
  • Sindirim sisteminin düzenli çalışmasına destek olur.
  • Kan dolaşımını hızlandırır.
  • Mide bulantısına ve kusmaya karşı etkilidir.
  • Kan şekerini düzenler. Şeker krizi nedeniyle ortaya çıkan el ve ayak titremelerini azaltmasıyla bilinir.
  • Gaz söktürücü özelliği vardır. Midede oluşan şişkinliğe iyi gelir.
  • Hafızayı güçlendirir. Parkinson ve alzheimer gibi hastalıkların tedavisine destek olur.
  • Mide kanseri başta olmak üzere bazı kanser türlerine karşı etkilidir. Kanserli hücrelerin büyüyüp çoğalmasını engeller.
  • Diş eti hastalıklarına ve diş çürüklerine karşı etkilidir.
  • Tarçının iltihapları giderici etkisi de mevcuttur.
  • Metabolizmayı hızlandırmasıyla da bilinir.


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