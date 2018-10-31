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Kan torbası yüklü TIR, yangında kül oldu! Tonlarca kan imha edilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 18:57 | Son Güncelleme

İran'dan Almanya'ya dolu kan torbası taşıyan TIR, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında kül oldu. Olay yerine giden Erzurum Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi inceleme yaptı. Yanan TIR'ın içindeki tonlarca kanın imha edileceği belirtildi.

Kan torbası yüklü TIR, yangında kül oldu! Tonlarca kan imha edilecek

İran'dan Türkiye'ye giriş yapan Mehmet Albayrak yönetimindeki 31 HB 307 plakalı TIR, dün gece Erzurum'un Horasan ilçesinin İğdeli köyü yol ayrımında, henüz belirlenemeyen nedenle aniden alev alıp yanmaya başladı. TIR'ın yandığını fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine giden itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Ancak TIR'ın kül olduğu, dorsesinde yüklü torbalar dolusu kanın kullanılmaz hale geldiği belirlendi. Yangın nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol yeniden açıldı.

Dolu kan torbası yüklü TIR, yangında kül oldu

İMHA EDİLECEK

Olay yerine gelen Erzurum AFAD ekipleri, TIR ve çevresinde gaz ölçümü yaptı. İncelemede, insan hayatını tehdit eden herhangi bir unsura rastlanmadı. Yetkililer, TIR'da taşınan torbalardaki 'beyaz kan hücresi' denilen 'lökosit'in ilaç yapılmak üzere İran'dan Almanya'ya götürüldüğünü belirtti.

Dolu kan torbası yüklü TIR, yangında kül oldu

Kullanılmaz hale gelen kanların, Erzurum Büyükşehir Beledisiye'sine bağlı tıbbi atık imha ekibi tarafından imha edileceği öğrenildi.

(DHA)

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Kan Torbası TIR yangın Kan imha İRAN Almanya

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
irandan awrupaya bir tır dolusu kan gitmesi çok büyük bir antrikanın olduğunu gösteriyor
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