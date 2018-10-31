Kan torbası yüklü TIR, yangında kül oldu! Tonlarca kan imha edilecek

İran'dan Türkiye'ye giriş yapan Mehmet Albayrak yönetimindeki 31 HB 307 plakalı TIR, dün gece Erzurum'un Horasan ilçesinin İğdeli köyü yol ayrımında, henüz belirlenemeyen nedenle aniden alev alıp yanmaya başladı. TIR'ın yandığını fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine giden itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Ancak TIR'ın kül olduğu, dorsesinde yüklü torbalar dolusu kanın kullanılmaz hale geldiği belirlendi. Yangın nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol yeniden açıldı.

İMHA EDİLECEK

Olay yerine gelen Erzurum AFAD ekipleri, TIR ve çevresinde gaz ölçümü yaptı. İncelemede, insan hayatını tehdit eden herhangi bir unsura rastlanmadı. Yetkililer, TIR'da taşınan torbalardaki 'beyaz kan hücresi' denilen 'lökosit'in ilaç yapılmak üzere İran'dan Almanya'ya götürüldüğünü belirtti.

Kullanılmaz hale gelen kanların, Erzurum Büyükşehir Beledisiye'sine bağlı tıbbi atık imha ekibi tarafından imha edileceği öğrenildi.

(DHA)



