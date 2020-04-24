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Kan vermek orucu bozar mı? İşte Diyanet’in plazma bağışlama ile ilgili açıklaması...

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2020 15:25 | Son Güncelleme

Ramazan ayı oruç ayıdır. Oruç tutmanın bazı kuralları vardır ki orucun kabul olunması için bu kurallara uyulması gerekir. Yani orucu bozan azı durumlar vardır. Peki kan vermek orucu bozar mı? Koronavirüs salgını döneminde özellikle virüsü atlatanların kan vermesi büyük önem arz ediyor. İşte merak edenler için Diyanet'ten kan vermek orucu bozar mı sorusunun cevabı...

Kan vermek orucu bozar mı? İşte Diyanet’in plazma bağışlama ile ilgili açıklaması...

11 ayın sultanı Ramazan başladı. Manisi olmayan müslümanlar oruç tutmaya başladılar. Ramazan ayında sık sık araştırılan bir konu olan orucu bozan haller de yine merak ediliyor. Özellikle de kan vermek orucu bozar mı sorusu gündemde. Bilindiği koronavirüsü atlatan hastaların plazma bağışlaması oldukça önemli.

KAN VERMEK ORUCU BOZAR MI?

Ramazan’da oruçlu iken kan verenin orucu bozulmaz (İbn Kudâme, el-Muğnî, IV, 50-52). Vücuda kan almak ise, beslenme, gıda alma kapsamına girdiği için orucu bozar. Kan vermenin orucu bozup bozmaması ile ilgili olarak birbirine zıt iki rivayet vardır. Bunlardan birine göre Hz. Peygamber (s.a.s.), “Hacamat yapanın ve yaptıranın (vücuttan tedavi maksadıyla kan alanın ve aynı amaçla vücudundan kan aldıranın) orucu bozulur.” (Ebû Dâvûd, Savm, 28) buyurmuştur. Öte yandan Resûlullah’ın (s.a.s.) oruçlu iken hacamat yaptırdığı rivayet edilmiştir (Buhârî, Savm, 32; Ebû Dâvûd, Savm, 29).

Bu iki hadisi birlikte değerlendiren bilginlerin çoğu, birinci hadisi “Hacamat yapan kişinin, kanı özel alet ile emerken ağzına kaçırabileceği, hacamat yaptıran ise kan verdiği için zayıf düşerek hasta olabileceği için oruçları bozulma tehlikesi ile karşı karşıya kalır.” şeklinde yorumlamış ve ikinci hadisi esas alarak kan vermenin orucu bozmayacağı sonucuna varmışlardır.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANINDAN KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ramazan ayı ve oruçla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erbaş, Ramazan öncesinde çağrıda bulunarak "Ramazandan önce tüm mensuplarımızı, din görevlisi hocalarımızı ve milletimizi kan bağışında bulunmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

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