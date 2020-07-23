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  4. Kanada'da iki kız kardeşin cansız bedenleri bulunmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Kanada'da iki kız kardeşin cansız bedenleri bulunmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

DÜNYA HABERLERİ  | 23.07.2020 00:30 | Son Güncelleme

Kanada'da polis, 11 Temmuz'da aracın içinde cansız bedenlerini bulduğu iki kız kardeşin babaları tarafından öldürüldüğünü duyurdu.

Kanada'da iki kız kardeşin cansız bedenleri bulunmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Kanada'da Quebec eyalet polisi, geçtiğimiz 8 Temmuz'dan bu yana ortadan kaybolan 6 ve 11 yaşlarındaki Norah ve Romy Carpentier adlı kız kardeşlerin ölümlerinde şüpheli kabul edilen 44 yaşındaki baba Martin Carpentier'i arıyordu. Kız çocukları için 9 Temmuz'da arama başlatılmış, cansız bedenlerine ise 11 Temmuz'da Quebec şehrinin güneybatısındaki St-Apollinaire'de ağaçlık bir alandaki arabanın içerisinde ulaşılmıştı.

Baba Carpentier ise en son kızları ile bir bakkalda görülmüştü. Polis, kayıp babanın arabasını hasarlı ve terk edilmiş olarak ele geçirmişti. İki kız çocuğunun ölüm nedenleri devam eden soruşturma nedeniyle açıklanmamıştı. Kayıp babanın izini süren polis başlangıçta babayı şüpheli bulmazken, ele geçirilen delillerden dolayı soruşturmayı başka bir yöne çevirdi.

KIZ KARDEŞLERİN CİNAYETE KURBAN GİTTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Quebec polisi bugün yaptığı açıklamada, ölü bulunan iki kız kardeşin trafik kazası geçirdikten sonra babaları tarafından arabadan çıkarılıp bir nesne ile öldürüldüğünü ifade etti. Bugün konuyla ilgili ceza soruşturmasının sona erdiğini açıklayan polis, baba Carpentier'in kızlarını öldürdükten sonra intihar ettiğini duyurdu. Martin Carpentier’in cesedinin trafik kazasının meydana geldiği bölgeden yaklaşık 5.5 kilometre uzaklıkta, aramanın 12. gününde bulunduğu aktarıldı. Konuyla ilgili adli tıp soruşturmasının ise devam ettiği açıklandı. (İHA)

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