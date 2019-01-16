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Kanada iama mahkum edilen vatandaşı için Çin’den "merhamet" istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 03:39 | Son Güncelleme

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, Çin’de tutuklu bulunan ve idama mahkum edilen Kanadalı Robert Lloyd Schellenberg için resmi merhamet talebini Çin Büyükelçisine iletti

TORONTO (AA) - Kanada, Çin'in Liaoning eyaletinin Dalien kentinde uyuşturucu kaçakçılığı suçundan önce 15 yıl hapse mahkum edilen daha sonra hakkında idam kararı verilen vatandaşı Robert Lloyd Schellenberg için resmi merhamet talebinde bulundu.

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, Quebec eyaletindeki temasları sırasında gazetecilerin sorularına verdiği yanıtta, Schellenberg için resmi merhamet talebini Çin’in Ottawa’daki büyükelçisine ilettiğini söyledi.

-‘Ölüm cezası insanlık dışı’

Bakan Freeland, Kanada’nın yıllardır ölüm cezasına karşı olduğunu ve bu konudaki konumunun tutarlılıkla devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bunun insanlık dışı ve uygunsuz bir ceza olduğuna inanıyoruz. Bu konuda Çin’in Ottawa Büyükelçisi ile görüştüm ve resmi merhamet talebimizi ilettim. Kanada'nın ölüm cezasının yanlış olduğuna inanmasına rağmen, ceza hukuku sisteminde ölüm cezası olan ülkelere seyahat eden Kanadalıların da bunun var olduğunun farkında olmaları gerekiyor."

Robert Lloyd Schellenberg, 2016 yılında Çin'in Liaoning eyaletinin Dalien kentinde uyuşturucu kaçakçılığı suçundan yakalanarak çıkarıldığı mahkemece 15 yıl hapse mahkum edildi.

Turist olduğunu ve suçlular tarafından oyuna getirildiğini savunarak temyiz başvurusunda bulunan Schellenberg'in davasını gözden geçiren mahkeme, geçen ayki duruşmada savcıların verilen cezanın "çok hafif" olduğuna ilişkin itirazını kabul etti. Mahkeme, Schellenberg'in hapis cezasının idama çevrilmesine hükmetti.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau da daha önceki açıklamasında, Çin’in ölüm cezasını uygulamada "keyfi davrandığını" söylemiş ve Robert Lloyd Schellenberg’i kurtarmak için elinden geleni yapacağını duyurmuştu.

Öte yandan Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland ile görüşen Schellenberg'in ailesi, oğullarının iki ülke arasında Huawei Mali İşler Direktörü Mıng Vancou'nun Kanada'da 1 Aralık'ta gözaltına alınmasıyla başlayan gerginlikte "pazarlık kozu" olmasından endişe ettiklerini dile getirmişti.

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