TORONTO (AA) - Kanada, Çin'in Liaoning eyaletinin Dalien kentinde uyuşturucu kaçakçılığı suçundan önce 15 yıl hapse mahkum edilen daha sonra hakkında idam kararı verilen vatandaşı Robert Lloyd Schellenberg için resmi merhamet talebinde bulundu.

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, Quebec eyaletindeki temasları sırasında gazetecilerin sorularına verdiği yanıtta, Schellenberg için resmi merhamet talebini Çin’in Ottawa’daki büyükelçisine ilettiğini söyledi.

-‘Ölüm cezası insanlık dışı’

Bakan Freeland, Kanada’nın yıllardır ölüm cezasına karşı olduğunu ve bu konudaki konumunun tutarlılıkla devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bunun insanlık dışı ve uygunsuz bir ceza olduğuna inanıyoruz. Bu konuda Çin’in Ottawa Büyükelçisi ile görüştüm ve resmi merhamet talebimizi ilettim. Kanada'nın ölüm cezasının yanlış olduğuna inanmasına rağmen, ceza hukuku sisteminde ölüm cezası olan ülkelere seyahat eden Kanadalıların da bunun var olduğunun farkında olmaları gerekiyor."

Robert Lloyd Schellenberg, 2016 yılında Çin'in Liaoning eyaletinin Dalien kentinde uyuşturucu kaçakçılığı suçundan yakalanarak çıkarıldığı mahkemece 15 yıl hapse mahkum edildi.