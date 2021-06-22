Kanada vatandaşlık yeminine düzenleme: Yerli halkların ismi eklendi

Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanı Marco Mendicino yaptığı yazılı açıklamada, değişiklik yapılan yeni vatandaşlık yemini yasasının Kraliyet onayından geçtiğini ve bu sabah ilk kez bir yemin töreninde kullanıldığını duyurdu.

"VATANDAŞLIK YEMİNİ, KELİMELERDEN DAHA FAZLASIDIR"

Mendicino, "Vatandaşlık yemini, kelimelerden daha fazlasıdır. Kamuya ait bir aidiyet beyanıdır. Yeni kazanılan hakların ve yeni yüklenen sorumlulukların kabulüdür. Bugün ilk kez yeni Kanadalılar, First Nations, Inuit ve Métis halklarının haklarını tanıyan bir vatandaşlık yemini ettiler. Yeni vatandaşlık yemini, yerli halkların haklarının çok eski zamanlardan beri bu topraklardaki varlığından kaynaklandığını kabul ediyor’’ ifadesini kullandı.

Daha önce, "Kanada Kraliçesi Majesteleri II. Elizabeth'e, varislerine ve haleflerine sadık kalacağıma ve gerçek bağlılık göstereceğime ve Kanada yasalarına sadakatle uyacağıma ve Kanada vatandaşı olarak görevlerimi yerine getireceğime yemin ederim.’’ şeklindeki Kanada Vatandaşlık Yemini son eklemelerle şu şekilde düzenlendi:

“Kanada Kraliçesi, Majesteleri Kraliçe II. Elizabeth'e, varislerine ve haleflerine sadık kalacağıma ve gerçek bağlılık göstereceğime ve Aborijinleri tanıyan ve onaylayan Anayasa da dahil olmak üzere Kanada yasalarına sadakatle uyacağıma ve First Nations, Inuit ve Métis halklarının Aborijin ve antlaşma haklarını tanıyan ve onaylayan Kanada vatandaşı olarak görevlerimi yerine getireceğime yemin ederim."

YATILI KİLİSE OKULLARI BÖLGESİNDEKİ İKİ TARİHİ KİLİSE KUNDAKLANDI

Öte yandan 215 çocuk cesedi kalıntısının bulunması ile ülke gündemine oturan yatılı kilise okulları konusunda yeni bir gelişme yaşandı. British Columbia eyaletinin Kamloops kentindeki yatılı kilise okullarına 100 kilometre mesafedeki Penticton Kızılderilileri Koruma Alanı ile Osoyoos Kızılderilileri Koruma Alanı üzerindeki iki tarihi kilise, kimliği henüz bilinmeyen kişi ya da kişilerce kundaklandı.

Kanada polisi, yerli topraklarındaki iki Katolik kilisesini yok eden yangınları şüpheli olarak ele aldıklarını açıkladı. Oliver İtfaiye Şefi Bob Graham, CBC televizyonuna yaptığı açıklamada, "Olay yerine ve çevreye bakarak yangında sıvı yanıcı madde kullanıldığına inanıyoruz" dedi.

Her biri 100 yıllıktan fazla iki kilisenin yangında tamamen yok olduğu belirtilirken bu kiliselerde yatılı kilise okulları başta olmak üzere bölgedeki yerli halklara ait tarihi kayıt ve belgelerin bulunduğu tahmin ediliyor.

NE OLMUŞTU?

Kanada’nın British Columbia eyaletinin Kamloops kentindeki Kamloops Yatılı Kilise Okulunun bahçesinde, 29 Mayıs 2021 tarihinde yapılan kazılarda, resmi kayıtlarda olmayan 215 çocuğa ait ceset kalıntıları bulunmuştu.

Olayın duyulması üzerine, ülke genelinde 1830-1996 yıllarında faaliyet gösteren 139 yatılı kilise okulunun çevresinde yüzey radar taraması ile yeni ceset kalıntıları araması başlatılmıştı.

Kanada’da 1830-1996 yıllarında ailelerinden zorla alınan 150 binden fazla yerli çocuk, Katolik Kilisesinin kontrolünde açılan yatılı kilise okullarında fiziksel ve cinsel taciz, istismar ve kötü muameleye maruz kalmış; bunlardan binlercesi açlık, hastalık ve üzerlerinde yapılan tıbbi deneyler sonucu hayatlarını kaybetmişti. (AA)

