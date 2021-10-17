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  4. Kandil'de 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Kandil'de 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

17.10.2021 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Kandil'de 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil! Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
pkk
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