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Kandil gecesi siz de yakınlarınıza en güzel kandil mesajlarını gönderin! 2022 Regaip Kandili kısa ve anlamlı kandil sözleri

03.02.2022 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mübarek Regaip Kandili gecesi bu akşam idrak edilecek. Dualarla, ibadetlerle geçirilecek kandil gecesi öncesinde siz de yakın çevrenize, arkadaşlarınıza, uzaktaki ailenize en güzel resimli anlamlı kandil mesajlarını gönderebilirsiniz. Kandil gecesi okunacak dualar ve yapılacak ibadetler neler? İşte birbirinden yeni anlamlı resimli 2022 kandil mesajları...

Kandil gecesi siz de yakınlarınıza en güzel kandil mesajlarını gönderin! 2022 Regaip Kandili kısa ve anlamlı kandil sözleri

İslam alemi bu akşam kandil gecesini bekliyor. Kandillerin ilki olan Regaip Kandili, Recep ayının içinde yer alıyor. Regaip kandilinin önemi nedir? Regaip kandilinde duaların edilmesi, ibadetlerin yapılması tavsiye edilir. Siz de yakın arkadaşlarınıza, aile fertlerinize, uzaklarda yaşayan dostlarınıza en güzel kandil mesajlarını gönderebilirsiniz. 2022 kısa ve uzun anlamlı resimli kandil mesajları burada...

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KISA, UZUN, RESİMLİ KANDİL MESAJLARI! 2022 EN GÜZEL, YENİ KANDİL MESAJLARI BURADA

Rahmetin yere indiği şu mübarek gecede yüce Rabbim sizlere de rahmetiyle muamele eylesin. Regaib kandiliniz kutlu olsun.

Günahlarımızın affı için ellerin semaya açıldığı, yalvarış ve yakarışların arşı inlettiği huzur dolu bir Regaib gecesi sizlerin olsun. Regaip kandiliniz mübarek olsun.
İnsanız beşeriz şaşarız ancak böyle kutsal gecelerde, kusurlarımızı görüp ne kadar aciz olduğumuzu anlarız. Sen bizi bu gecenin hürmetine Salih kullarından eyle Ey Rabbim! Kandiliniz kutlu ve bol dualı olsun.

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Üç ayların habercisi bu mübarek Regaip gecesinde tövbeye açılan her dilin ve elin geri çevrilmemesi dileğiyle… Regaip kandiliniz kutlu olsun.

Her nefeste azalsa da ömrümüz, o her nefesi senin varlığınla doldurup, seni anlamayla geçirmeyi nasip eyle Ya Rabbi! Dualarınızın en içten dileklerimle kabul olmasını dilerim.

Gül solar, gençlik elden gider. Geriye sadece yaptığımız dualar ve işlediğimiz sevaplar kalır. Sen bu gece bizi ve sevdiklerimizi bunun farkına varmış ve tövbekar kullarından eylemen dileğiyle Regaip kandiliniz mübarek olsun…

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Bugün tövbe edip günahlardan af dileme günüdür. Açtık gönlümüzü, açtık ellerimizi Ya Rab, sen bu gece bizi kapından geri çevirme. Bizi dualarda buluştur. Regaip kandiliniz mübarek olsun.

Doğa nasıl baharla canlanıyorsa, Mübarek üç ayların başlangıcı Regaip kandilinin de ruhunuza bahar esintileri getirmesini temenni ederim. Regaip kandiliniz bol dualı olsun…

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Bizi yaratan, bizim için türlü türlü dünya nimetlerini önümüze seren sensin. Biz aciz kullarını bunlar için şükreden, günahlarının farkına varıp tövbe edenlerden eyle. Kandiliniz kutlu olsun.

Sadece dualar yükselsin bu gece göklere, Ey Rabbim bu mübarek Regaip gecesinde sonsuz merhamet deryasından nasiplenmeyi her kuluna nasip eyle. Regaip kandiliniz mübarek olsun.

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cuma mesajları Regaip kandili
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