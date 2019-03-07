HABER

Kandil simidi tarifi: 2019 Regaip kandiliniz mutlu olsun!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 11:22 | Son Güncelleme

2019 yılında üç ayların ilk kandili için vakit geldi. Bugün Regaip Kandili kutlanacak. Türkiye'nin pek çok yerinde kandil simidi yapılıp ikram edilecek, pastaneler kandil simitlerini vitrine çıkartacak. Siz de kolay bir kandil simidi tarifi ile evimizde güzel kandil simitleri hazırlayıp eşinize, dostunuza, komşularınıza dağıtabilirsiniz. İşte evinde kandi simidi yapmak isteyenler için kandil simidi tarifi ile yakınlarıyla paylaşmak isteyenler için ragaip kandili mesajları...

Kandil simidi tarifi: 2019 Regaip kandiliniz mutlu olsun!

Mübarek üç aylar başladı ve ilk kandil zamanı geldi. Türkiye'de geleneksel olarak kandillerde kandil simidi yapılır ve ikram edilir. Bu Berat Kandilinde de gerek pastanelerde, gerekse fırınlarda ve evlerde kandil simidi yapılacak. Aşağıdaki kandil simidi tarifi ile siz de evinizde kandil simidi yapıp komşularınıza ikram edebilir ve Regaip kandillerini kutlayabilirsiniz. İşte evinde kandi simidi yapmak isteyenler için kandil simidi tarifi ile yakınlarıyla paylaşmak isteyenler için ragaip kandili mesajları...

KANDİL SİMİDİ TARİFİ

Malzeme Listesi
1 çay bardağı sıvıyağ
1 çay bardağı yoğurt
1 paket Sana Margarin
1 yemek kaşığı şeker
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı kabartma tozu
1 tatlı kaşığı mahlep
göz kararı un
1 adet yumurta akı

(8-9 Kişilik - 25 dakika)
Hazırlanışı
Adım 1
Yumurta akı hariç bütün malzemelerİ karıştırıp hamur yapın. Yarım saat dinlendirin.
Adım 2
Küçük simitler yapın. Bu simitler önce yumurta akına, daha sonra da susama veya çörekotuna bulayın.
Adım 3
Yağlı kağıt sarılmış tepsiye dizin. 190 derecede ısıtılmış fırında kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun.

Regaip Kandili 2019: Üç ayların ilk knadili için resimli, uzun ve kısa kandil mesajlarıRegaip Kandili 2019: Üç ayların ilk knadili için resimli, uzun ve kısa kandil mesajları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kandil simidi tarifi Regaip Kandili

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan son noktayı koydu: İşi bitirdik, geri dönüşü olamaz

Erdoğan son noktayı koydu: İşi bitirdik, geri dönüşü olamaz

Cüneyt Çakır'dan geceye damga vuran karar

Cüneyt Çakır'dan geceye damga vuran karar

ABD'yi sarsan itiraf! Ordudayken tecavüze uğradığını açıkladı!

ABD'yi sarsan itiraf! Ordudayken tecavüze uğradığını açıkladı!

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

Dünya bu maçı konuşuyor! Tarih yazdılar

Dünya bu maçı konuşuyor! Tarih yazdılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'anket sonuçları' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'anket sonuçları' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İmsak vakti 2019: Regaip Kandili orucu için iftar vakitleri ( İstanbul, Ankara ve il il imsak - iftar vakitleri)

Kandil orucu için iftar vakti kaçta?

Büyükçekmece'de onlarca kişinin kayıtlı olduğu boş siteler görüntülendi

Yer: İstanbul! Onlarca seçmen kaydı ortaya çıktı

'Yerli Robinson' 15 yıldır adada yaşıyor!

'Yerli Robinson' 15 yıldır adada yaşıyor!

Regaip Kandili 2019: Üç ayların ilk knadili için resimli, uzun ve kısa kandil mesajları

Regaip Kandili için en güzel mesajlar

Bahçesinde buldu, iyileşene kadar yanından ayrılmadı

Bahçesinde buldu, iyileşene kadar yanından ayrılmadı

Ömer Halisdemir'in şehit edilmesi davasında mahkumiyet kararları onandı

Ömer Halisdemir'in şehit edilmesi davasında flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.