Kandil'de PKK hedefleri vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyi Kandil bölgesinde düzenlenen hava harekâtında, PKK bölücü terör örgütü tarafından kullanılan hedeflerin vurulduğunu açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu" denildi.

ANKARA, (DHA)

