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Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2020 14:10 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Belediye Başkanı Adnan Turan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Turan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hastanede yaptırdığı koronavirüs testinin sonucunun pozitif olduğunu bildirdi.

Genel sağlık durumunun iyi olduğunu aktaran Turan, "Değerli hemşehrilerim, son yaptırmış olduğum Kovid-19 testim pozitif çıktı. Ancak sağlık durumumun gayet iyi ve tedavime evde devam edeceğim. Çok şükür aile fertlerimizde başka pozitif vaka yok. En kısa süre içerisinde iyileşerek yeniden görevimizin başına geçmeyi, sizlerle yeniden buluşmayı diliyorum." ifadelerini kullandı.

AA

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