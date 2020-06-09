Kandırdım nazlı yarim: Samsung'un One UI 2.5 arayüzündeki reklamlar sahteymiş!

Samsung kullanıcıları son zamanlarda bir iddia yüzünden oldukça telaşlı. Burada da dile getirdiğimiz o iddialara göre Samsung akıllı telefonlarında, One UI 2.5 güncellemesiyle birlikte reklamlar göstermeye başlayacak, böylece Xiaomi gibi reklamlardan da para kazanmaya başlayacaktı. Bu iddialar One UI 2.5 arayüzünden paylaşılan ekran görüntüleri ile de desteklenmişti. Görüntülü kanıt olması birçok kişinin bunun doğru olduğunu sanmasına yol açtı. Bugün gelen yeni bilgilere göre ise gerçek aslında onların sandığından çok farklıydı.

EKRAN GÖRÜNTÜLERİ SAHTE ÇIKTI

XDA developers'ta paylaşılan habere göre SamMobile sitesinin editörleri, reklam iddialarını araştırmak için söz konusu ekran görüntülerini incelemeye aldı. Ekran görüntülerini üzerinde tarama yapan editörler, ekran görüntülerinin aslında gerçek olmadığını, popüler fotoğraf düzenleme programlarından biriyle oluşturulduğunu fark etti. Onlar, insanların bu denli tepki alacak bir ekran görüntüsü hazırlamasının arkasındaki hikayeyi de böylece ortaya çıkarttı.

HAVA DURUMU UYGULAMASINDA REKLAM GÖSTERMEYE BAŞLAYINCA...

SamMobile'ın paylaştığına göre Samsung ana vatanı Güney Kore'deki Hava Durumu uygulamasında gerçekten de reklam yayınlamaya başladı. Ancak bu reklamlar Samsung'un kendi reklamlarından oluşuyordu. Güney Koreli kullanıcılar buna sert tepki gösterdi. Sert tepki göstermekten bir tık ileri giden bir kullanıcı da insanları kandırmak ve biraz da eğlenmek için sahte ekran görüntüleri hazırladı. Hazırlanan bu ekran görüntüleri bir anda dünyanın dört bir yanında 'Samsung telefonlarında reklam göstermeye başlayacak' şeklinde haber oldu.

YİNE DE TEPKİ GÖSTERDİLER

Ekran görüntüleri ne kadar sahte olsa da Samsung'un yine de reklam gösterimine başladığı görünüyor. Bu durum yine de kullanıcıların tepkisine yol açmış durumda. Fakat daha önceki haberimizde de bahsettiğimiz gibi bu reklamlar sadece bazı pazarlarda görülebilir ve Xiaomi telefonlardaki gibi olmayabilir.

