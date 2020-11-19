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  4. Kangren olacaktı! Kurtarmak için devreye itfaiye ekipleri girdi

Kangren olacaktı! Kurtarmak için devreye itfaiye ekipleri girdi

19.11.2020 10:07 | Son Güncelleme:
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Kayseri'de yüzüğü parmağını sıkıştıran kişi itfaiyenin yardımıyla kurtulabildi. Titiz çalışma ile çıkarılan yüzüğün zor durumda kalan vatandaşın parmağında bir müddet daha kalması durumunda vatandaşı kangren yapacağı öğrenildi.

Kayseri'de bir kişinin parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu parmak kangren olmadan çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri'de bir kişi parmağına sıkışan yüzükten dolayı parmağındaki morluğu görünce korkup hastaneye gitti.

İTFAİYE EKİPLERİNİ ÇAĞIRDILAR

Hastane personelinin haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, vatandaşın parmağında sıkışan yüzüğü çıkarmak için çalışma başlattı. Ekipler kısa süre içerisinde sıkışan yüzüğü kesip çıkararak, şişen ve moraran parmağın kangren olmasını engelledi.

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Rahat bir nefes alan vatandaşta itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

İHA

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