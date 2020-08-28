Kanı temizliyor, ağız sağlığını koruyor! Bu otu hala kimse bilmiyor...

Balgam, boğmaca, akciğer astımı ya da tüberkülozu gibi rahatsızlıklar üzerinde iyileştirici etkisi bulunur.

Tüm sene boyunca yeşil kalan, doğada kendiliğinden yetişebilen, kış şartlarına dayanıklı bu bitki A ve C vitamini bakımından oldukça zengin. Ayrıca hastalıklara karşı bilimsel olarak kanıtlanan antibiyotik özelliği var. Özellikle solunum sistemi organları ile ilgili hastalıklarda oldukça etkili olan sinirli otun birçok faydasını saymak mümkün. Genellikle çay olarak ya da lapası hazırlanarak kullanılır.

Kanı, karaciğeri ve mideyi doğal bir şekilde temizler.

Şeker hastalarına da iyi geldiği bilinir. Ancak doktor gözetiminde kullanmaları tavsiye edilir.

Vücuttaki irinin atılması ve nasırların iyileşmesine destek olur.

Diyet programları ile birlikte düzenli olarak tüketilirse zayıflamayı kolaylaştırır.

Siyatik şikayetine iyi geldiği bilinir.

Kaynatılıp suyu ile gargara yapılırsa ağız yaralarını ve diş eti şikayetlerini iyileştirir.

Hazmı kolaylaştırır ve kabızlığı giderir. Aynı zamanda gastrit ve ağrısını yatıştırır.

Siğilleri iyileştirir.

Damar tıkanıklığına karşı etkilidir.

Egzama ve benzeri cilt sorunlarına iyi gelir.

Tümörlü hücreleri onarıcı etkisi bulunur.

Rahim kanseri tedavisi görenlere kullanımı önerilir.

NASIL KULLANILIR?

Sinirli ot hem kurutularak hem de taze olarak kullanılır. Çay için bir bardak suya bir tatlı kaşığı kıyılmış sinirli ot koyulur ve kaynatılır. Sonrasında 10-15 dakika kadar demlenmeye bırakılır. Süzülerek tüketilir.

Düzenli tüketim ile yukarıda sayılan faydaları görmek mümkün. Lapası ise daha çok cilt şikayetleri için kullanılır. Taze sinirli ot, ezilerek lapası ya da suyu şikayetin olduğu yere sürülür. Ardından yarım saat kadar bekletilir. Böylece cilt sorunlarına karşı kısa sürede iyileştirici etkisini gösterir. Sinirli ot ile ilgili dikkat edilmesi gereken bir nokta ise şudur: Tansiyonu düşürdüğü için düşük tansiyon şikayeti olanların kullanmaması önerilir.

