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Kanı temizliyor, ağız sağlığını koruyor! Bu otu hala kimse bilmiyor...

SAĞLIK HABERLERİ  | 28.08.2020 09:06 | Son Güncelleme

"Yara otu", "sinirli yaprak", "bağa yaprağı" ya da "ateş yaprağı" gibi isimlerle de bilinen sinirli otun dar yapraklı ve geniş yapraklı olarak iki çeşidi bulunur. Kır yollarında, çimenli tarla kıyılarında nemli arazilerde, bahçe veya parklarda çimenlerin içerisinde ve daha pek çok yerde yetişir. Her iki türün de kök, yaprak, sap ve çiçek ve tohumları kullanılır.

Kanı temizliyor, ağız sağlığını koruyor! Bu otu hala kimse bilmiyor...

Tüm sene boyunca yeşil kalan, doğada kendiliğinden yetişebilen, kış şartlarına dayanıklı bu bitki A ve C vitamini bakımından oldukça zengin. Ayrıca hastalıklara karşı bilimsel olarak kanıtlanan antibiyotik özelliği var. Özellikle solunum sistemi organları ile ilgili hastalıklarda oldukça etkili olan sinirli otun birçok faydasını saymak mümkün. Genellikle çay olarak ya da lapası hazırlanarak kullanılır.

BİLİMSEL OLARAK KANITLANMIŞ ŞİFA KAYNAĞI SİNİRLİ OTUN FAYDALARI!

  • Vücuttaki yaraları iyileştirmeye yardımcı olur.

  • Sinirli ot çayının tansiyonu düşürücü etkisi bulunur.

  • Böcek sokmaları nedeniyle oluşan şişliklere ve ayak pişiklerine iyi gelir.

  • İdrar söktürücü ve ödem attırıcı özelliği nedeniyle tercih edilir.

  • Metabolizmayı güçlendirir.

  • Kış aylarında soğuk algınlığına karşı korur ve çabuk iyileşmeyi sağlar.

  • Yaprakları sivilce, siyah nokta ve akne gibi cilt sorunlarını giderir.

  • Solunum yollarında meydana gelen öksürük, bronşit ve nefes darlığı şikayetlerinin giderilmesinde kullanılır.

  • Göğüs ağrılarına karşı da etkisi bilinir.

  • Balgam, boğmaca, akciğer astımı ya da tüberkülozu gibi rahatsızlıklar üzerinde iyileştirici etkisi bulunur.

  • Kanı, karaciğeri ve mideyi doğal bir şekilde temizler.

  • Şeker hastalarına da iyi geldiği bilinir. Ancak doktor gözetiminde kullanmaları tavsiye edilir.

  • Vücuttaki irinin atılması ve nasırların iyileşmesine destek olur.

  • Diyet programları ile birlikte düzenli olarak tüketilirse zayıflamayı kolaylaştırır.

  • Siyatik şikayetine iyi geldiği bilinir.

  • Kaynatılıp suyu ile gargara yapılırsa ağız yaralarını ve diş eti şikayetlerini iyileştirir.

  • Hazmı kolaylaştırır ve kabızlığı giderir. Aynı zamanda gastrit ve ağrısını yatıştırır.

  • Siğilleri iyileştirir.

  • Damar tıkanıklığına karşı etkilidir.

  • Egzama ve benzeri cilt sorunlarına iyi gelir.

  • Tümörlü hücreleri onarıcı etkisi bulunur.

  • Rahim kanseri tedavisi görenlere kullanımı önerilir.

    • NASIL KULLANILIR?

    Sinirli ot hem kurutularak hem de taze olarak kullanılır. Çay için bir bardak suya bir tatlı kaşığı kıyılmış sinirli ot koyulur ve kaynatılır. Sonrasında 10-15 dakika kadar demlenmeye bırakılır. Süzülerek tüketilir.

    Düzenli tüketim ile yukarıda sayılan faydaları görmek mümkün. Lapası ise daha çok cilt şikayetleri için kullanılır. Taze sinirli ot, ezilerek lapası ya da suyu şikayetin olduğu yere sürülür. Ardından yarım saat kadar bekletilir. Böylece cilt sorunlarına karşı kısa sürede iyileştirici etkisini gösterir. Sinirli ot ile ilgili dikkat edilmesi gereken bir nokta ise şudur: Tansiyonu düşürdüğü için düşük tansiyon şikayeti olanların kullanmaması önerilir.

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