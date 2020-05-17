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  4. Kanında antikor tespit edildi gündem karıştı! ABD'de çarpıcı koronavirüs gelişmesi

Kanında antikor tespit edildi gündem karıştı! ABD'de çarpıcı koronavirüs gelişmesi

DÜNYA HABERLERİ  | 17.05.2020 01:04 | Son Güncelleme

Washington eyaletinde, Aralık 2019'da yeni tip koronavirüs belirtileriyle benzer rahatsızlık geçiren hemşirenin vücudunda antikor çıktı. Bu gelişmeyle birlikte ABD'de ilk koronavürüs vakasının şubatta değil, Aralık 2019'da ortaya çıkmış olabileceği iddia edildi.

Kanında antikor tespit edildi gündem karıştı! ABD'de çarpıcı koronavirüs gelişmesi

Seattle Times isimli yerel gazetenin haberine göre, ABD’de ilk Kovid-19 vakalarının tespit edildiği Seattle'in Kirkland bölgesinin yakınındaki Snohomish ilçesinde oturan ve geçen yılın aralık ayı sonunda hastalanan emekli hemşire Jean, kuru öksürük, vücut ağrıları ve nefes darlığı gibi belirtiler gösterdiğini hatırlayarak nisan ayında test yaptırdı.

KORONAVİRÜSÜ ATLATANLARDA GÖRÜLEN ANTİKORA SAHİP

Vücudunda Kovid-19'u atlatanlarda görülen antikora rastlanan 64 yaşındaki hemşire, "Hastalandığımda Kovid-19'un ne olduğunu bile bilmiyordum. Aralık ayındaki hastalık belirtilerimden şüphelenerek test yaptırdım. Doktorum kan örneğimi inceledikten sonra salgınla ilgili zaman çizelgesinin yanlış olduğuna ikna oldu." dedi.

Snohomish Sağlık Dairesi sözcüsü Heather Thomas da aralık ayında belirti gösteren ve vücudunda antikor bulunan ikinci bir vakanın daha olduğunu belirtti ve bu vakaların raporlara Kovid-19 olarak dahil edilmediğini hatırlattı.

İLK VAKA DAHA ERKEN TARİHTE ORTAYA ÇIKMIŞ OLABİLİR

Bu sonuçlar, ABD'de ilk vakanın bilinenin aksine daha erken tarihte ortaya çıktığı ihtimalini güçlendirdi.

Daha önce de benzer şekilde, ABD’de Kovid-19 kaynaklı ilgili ilk ölümün Washington eyaletinde 26 Şubat'ta olduğu söylenmiş, ancak California’nın Santa Clara bölgesinde 6 Şubat'ta hayatını kaybeden iki kişinin nisan ayındaki otopsi raporlarında Kovid-19’dan öldüğü tespit edilmişti. (AA)

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