Kanlı Ay Tutulması nedir, 2021Kanlı Ay Tutulması ne zaman ? İşte Kanlı Ay Tutulması hakkında merak edilenler...

En son 2019 yılında yaşanan Kanlı Ay Tutulması, önümüzdeki günlerde tekrar gerçekleşecek. Güneş, Ay ve Dünya'nın peş peşe dizilmesiyle oluşan bu tutulma gökyüzünde görülmeye değer bir görsel şölen oluştururken, burçlar üzerinde önemli bir etkiye sahip olmasıyla da biliniyor. Bireysel ve toplumsal yönde etkileri konuşulan kanlı ay tutulması ise şimdiden araştırma konusu oldu. Peki Kanlı Ay Tutulması nedir ve ne zaman gerçekleşecek? Kanlı Ay Tutulmasına ilişkin detayları için haberimizde derledik...

KANLI AY TUTULMASI NEDİR?

Uzun dalga boyunda ki kırmızı ışık atmosferde dağılmadan ilerler. Bu yüzden de aslında gün içinde gökyüzünü masmavi görürken gün doğarken ve batarken kızıla çalan bir renge bürünür. Tutulma esnasında da Ay'ı bu kızıl dalga boyları aydınlattığından dolayı kızıla çalan- kırmızı- kan renginde bir renkte görürüz. Bu yüzden de “Kanlı Ay Tutulması” denir.

KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN?

En son 2019 yılında yaşanan Kanlı Ay tutulması bu yıl 26 Mayıs Çarşamba tarihinde gerçekleşecek.

KANLI AY TUTULMASI BURÇLARA HANGİ YÖNDE ETKİ EDECEK?