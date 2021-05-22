Kanlı Ay Tutulması nedir, 2021Kanlı Ay Tutulması ne zaman ? İşte Kanlı Ay Tutulması hakkında merak edilenler...

En son 2019 yılında yaşanan Kanlı Ay Tutulması, önümüzdeki günlerde tekrar gerçekleşecek. Güneş, Ay ve Dünya'nın peş peşe dizilmesiyle oluşan bu tutulma gökyüzünde görülmeye değer bir görsel şölen oluştururken, burçlar üzerinde önemli bir etkiye sahip olmasıyla da biliniyor. Bireysel ve toplumsal yönde etkileri konuşulan kanlı ay tutulması ise şimdiden araştırma konusu oldu. Peki Kanlı Ay Tutulması nedir ve ne zaman gerçekleşecek? Kanlı Ay Tutulmasına ilişkin detayları için haberimizde derledik...
Uzun dalga boyunda ki kırmızı ışık atmosferde dağılmadan ilerler. Bu yüzden de aslında gün içinde gökyüzünü masmavi görürken gün doğarken ve batarken kızıla çalan bir renge bürünür. Tutulma esnasında da Ay'ı bu kızıl dalga boyları aydınlattığından dolayı kızıla çalan- kırmızı- kan renginde bir renkte görürüz. Bu yüzden de “Kanlı Ay Tutulması” denir.
En son 2019 yılında yaşanan Kanlı Ay tutulması bu yıl 26 Mayıs Çarşamba tarihinde gerçekleşecek.
KANLI AY TUTULMASI BURÇLARA HANGİ YÖNDE ETKİ EDECEK?
Ay tutulmaları Dünya’nın Güneş ile Ay arasına girmesi ile oluşur. Dünya burada Güneş ışınlarına perde görevi görür. Ay tutulması da gölge ile yansımadır. Bu tutulma ile birlikte hayatınızda gerçek olarak bildiğiniz şeylerin gölgesini, yanılsamasını yaşadığınızı öğreneceğiniz anlamına gelmektedir. O yanılsamalara inandığınız zamanların gerçeğiyle yüzleşirken, yeni şeylerin peşine düşebilirsiniz. Öte yandan kanlı ay tutulması bu yıl tüm burçlarda yeniliklere şans verme, değişim ve dönüşümlerin meydana gelmesinde büyük rol oynayacak...
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