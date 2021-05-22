KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. BURÇLAR - ASTROLOJİ
  4. Kanlı Ay Tutulması nedir, 2021Kanlı Ay Tutulması ne zaman ? İşte Kanlı Ay Tutulması hakkında merak edilenler...

Kanlı Ay Tutulması nedir, 2021Kanlı Ay Tutulması ne zaman ? İşte Kanlı Ay Tutulması hakkında merak edilenler...

Seo Editör-3 Seo Editör-3
22.05.2021 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gökyüzünün muhteşem hareketlerinden biri olan Kanlı Ay Tutulması için geri sayım başladı. Özellikle astroloji meraklarının yakından ilgilendiği Kanlı Ay Tutulması'nın bu yıl ne zaman gerçekleşeceği merak edilmeye başlandı. Peki Kanlı Ay Tutulması nedir, etkileri nelerdir? Merak edilen detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

Kanlı Ay Tutulması nedir, 2021Kanlı Ay Tutulması ne zaman ? İşte Kanlı Ay Tutulması hakkında merak edilenler...

En son 2019 yılında yaşanan Kanlı Ay Tutulması, önümüzdeki günlerde tekrar gerçekleşecek. Güneş, Ay ve Dünya'nın peş peşe dizilmesiyle oluşan bu tutulma gökyüzünde görülmeye değer bir görsel şölen oluştururken, burçlar üzerinde önemli bir etkiye sahip olmasıyla da biliniyor. Bireysel ve toplumsal yönde etkileri konuşulan kanlı ay tutulması ise şimdiden araştırma konusu oldu. Peki Kanlı Ay Tutulması nedir ve ne zaman gerçekleşecek? Kanlı Ay Tutulmasına ilişkin detayları için haberimizde derledik...

KANLI AY TUTULMASI NEDİR?

Uzun dalga boyunda ki kırmızı ışık atmosferde dağılmadan ilerler. Bu yüzden de aslında gün içinde gökyüzünü masmavi görürken gün doğarken ve batarken kızıla çalan bir renge bürünür. Tutulma esnasında da Ay'ı bu kızıl dalga boyları aydınlattığından dolayı kızıla çalan- kırmızı- kan renginde bir renkte görürüz. Bu yüzden de “Kanlı Ay Tutulması” denir.

Kanlı Ay Tutulması nedir, 2021Kanlı Ay Tutulması ne zaman ? İşte Kanlı Ay Tutulması hakkında merak edilenler...

KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN?

En son 2019 yılında yaşanan Kanlı Ay tutulması bu yıl 26 Mayıs Çarşamba tarihinde gerçekleşecek.

Kanlı Ay Tutulması nedir, 2021Kanlı Ay Tutulması ne zaman ? İşte Kanlı Ay Tutulması hakkında merak edilenler...

KANLI AY TUTULMASI BURÇLARA HANGİ YÖNDE ETKİ EDECEK?

Ay tutulmaları Dünya’nın Güneş ile Ay arasına girmesi ile oluşur. Dünya burada Güneş ışınlarına perde görevi görür. Ay tutulması da gölge ile yansımadır. Bu tutulma ile birlikte hayatınızda gerçek olarak bildiğiniz şeylerin gölgesini, yanılsamasını yaşadığınızı öğreneceğiniz anlamına gelmektedir. O yanılsamalara inandığınız zamanların gerçeğiyle yüzleşirken, yeni şeylerin peşine düşebilirsiniz. Öte yandan kanlı ay tutulması bu yıl tüm burçlarda yeniliklere şans verme, değişim ve dönüşümlerin meydana gelmesinde büyük rol oynayacak...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bağışıklık sistemini güçlendirmenin en etkili 5 yolu Bağışıklık sistemini güçlendirmenin en etkili 5 yolu
Yeni gelişmelere hazır olun! İşte burç yorumlarıYeni gelişmelere hazır olun! İşte burç yorumları
İlişkide kelimelere dikkat edinİlişkide kelimelere dikkat edin
Anahtar Kelimeler:
ay tutulması Haftalık burç yorumları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ece Seçkin sütyensiz fotoğraflarıyla olay oldu

Ece Seçkin sütyensiz fotoğraflarıyla olay oldu

Bikinisi küçük geldi! Herkes ona baktı

Bikinisi küçük geldi! Herkes ona baktı

Cinsiyet değiştiren Ken Bebek yeni göğüslerini sergiledi

Cinsiyet değiştiren Ken Bebek yeni göğüslerini sergiledi

Berna Laçin'in kızı 19 oldu! O özelliği hayran bıraktı

Berna Laçin'in kızı 19 oldu! O özelliği hayran bıraktı

Yeni gelişmelere hazır olun! İşte burç yorumları

Yeni gelişmelere hazır olun! İşte burç yorumları

Kanlı Ay Tutulması beraberinde değişim, dönüşüm getirecek!

Kanlı Ay Tutulması beraberinde değişim, dönüşüm getirecek!

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Güzellik sırrı! Japonlar neden 10 dakika yüzlerini yıkıyor?

Güzellik sırrı! Japonlar neden 10 dakika yüzlerini yıkıyor?

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bilimsel cevap! Zeka anneden, cinsiyet babadan geçiyormuş

Bilimsel cevap! Zeka anneden, cinsiyet babadan geçiyormuş

66 yaşında modelin gençlik formülü

66 yaşında modelin gençlik formülü

Ünlülerin işkence gibi diyetleri

Ünlülerin işkence gibi diyetleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.