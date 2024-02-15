HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Kansas City'deki Super Bowl şampiyonluk kutlamasında silahlı saldırı! Yaralılar var

Kansas City'deki Super Bowl şampiyonluk kutlamasında silahlı saldırı! Yaralılar var

15.02.2024 00:17 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Kansas City şehrinde Super Bowl olarak anılan Amerikan futbolu şampiyonluk kutlaması sırasında kalabalığa ateş açıldı. Silahlı saldırıda yaralılar olduğu bildirildi.

Kansas City'deki Super Bowl şampiyonluk kutlamasında silahlı saldırı! Yaralılar var

Kansas City polisinin açıklamasına göre Super Bowl kutlaması için şehir meydanında toplanan binlerce kişi dağılırken, çok sayıda silah sesi duyuldu.

Meydanda bulunan Union Station'ın batı bölgesinde silah sesleri duyulurken, kutlamaya katılan bazı kişilerin yaralandığı bildirildi.

BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Silah seslerinin duyulduğu anlarda kutlamaya katılanların panikle bölgeden uzaklaştığı görülürken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

2024-02-14T205221Z_464897635_RC2J26ALKDVI_RTRMADP_3_KANSAS-CITY-SHOOTING

Olayla ilgili olduğu düşünülen iki kişiyi gözaltına alan polis soruşturma başlattı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Putin dünyaya açıkladı! Milyonlarca kişiye umut olabilecek gelişmePutin dünyaya açıkladı! Milyonlarca kişiye umut olabilecek gelişme
Prof. Dr. Okan Tüysüz canlı yayında o soruya bu yanıtı verdi! 'Felaket ihtimali var' Prof. Dr. Okan Tüysüz canlı yayında o soruya bu yanıtı verdi! 'Felaket ihtimali var'
'Yaşam tarzı' mesajı: Hayat şu an nasıl akıyorsa yine aynen akar'Yaşam tarzı' mesajı: Hayat şu an nasıl akıyorsa yine aynen akar
Anahtar Kelimeler:
Kansas Super Bowl
En Çok Okunan Haberler
Maden ocağında çalışan işçi anlattı: 'Her gün bu faciayı bekliyorduk'

Maden ocağında çalışan işçi anlattı: 'Her gün bu faciayı bekliyorduk'

Esenyurt'ta otobüste iğrenç olay! Vatandaşlar darp etti: 'Pantolonun niye ıslak?'

Esenyurt'ta otobüste iğrenç olay! Vatandaşlar darp etti: 'Pantolonun niye ıslak?'

"Ciddi bir ulusal güvenlik tehdidiyle karşı karşıyayız" İstihbarat Komitesi açıkladı, Biden'a çağrı yaptılar

"Ciddi bir ulusal güvenlik tehdidiyle karşı karşıyayız" İstihbarat Komitesi açıkladı, Biden'a çağrı yaptılar

Erdoğan dünyaya böyle duyurdu! 'Bizim için yok hükmündedir'

Erdoğan dünyaya böyle duyurdu! 'Bizim için yok hükmündedir'

Yayın ihalesinde TFF için şok iddia!

Yayın ihalesinde TFF için şok iddia!

Bakanlıktan etiket ayarı! Artık market raflarında yer alamayacak, yasak geliyor...

Bakanlıktan etiket ayarı! Artık market raflarında yer alamayacak, yasak geliyor...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Rahatlığı ve stili yeniden tanımlayan Camper'ın en ikonik modeli burada

Rahatlığı ve stili yeniden tanımlayan Camper'ın en ikonik modeli burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.