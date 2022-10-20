Kanser belirtisi olabilir! Dilinizde değişim görüyorsanız hemen doktora koşun

Ağız ve diş bakımı sağlık için oldukça büyük bir öneme sahip. Yetersiz ağız bakımı kötü kokulara ve diş, dil görünümünde bozukluklara neden oluyor. Ancak dişlerinizi ve dilinizi temizledikten sonra bile dilinizde değişimler olduğunu görüyorsanız mutlaka doktora gitmeniz gerekiyor. Dilinizde meydana gelen görmezden geldiğiniz değişimler ölümcül hastalıkların belirtisi olabilir.

Sağlıklı bir dil, her şeyin yolunda olduğunu gösteren sıcak ve pembemsi bir renge sahiptir, ancak bu değişikliklerden herhangi biri, bir şeylerin doğru olmadığı anlamına gelebilir. İşte dilinizde bilmeniz gereken bazı değişiklikler...

BEYAZ LEKELER

Dilinizde beyaz lekeler veya kremsi bir görünüm fark etmek, pamukçuk veya mantar enfeksiyonunu gösterebilir. WebMD, “Sıklıkla bir hastalık veya ilaçlar ağzınızdaki bakteri dengesi bozulduktan sonra olur” diyor. Dantelli görünen beyaz lekeler liken planus olabilir, bu da bağışıklık sisteminizin ağzınızdaki dokulara saldırdığı anlamına gelir.

ÇIKMAYAN BEYAZ LEKELER

Dilinizde çıkmayan beyaz lekelere Lökoplaki denir. "Bu, sigara içmek gibi tahriş edici maddelere kronik olarak maruz kalmaktan kaynaklanıyor" diye açıkladı. Rachel, " Çoğunlukla iyi huyludurlar ancak kanser öncesi olabilirler ve diş hekiminiz veya doktorunuz tarafından görülmesi gerekir" diye ekliyor.

AĞIZ ÜLSERLERİ

GP, " Ağızda ve dilde ülserler yaygındır ve ağrılı olsalar da genellikle birkaç gün içinde kendiliğinden iyileşirler" dedi. İyileşmeyen bir ülseriniz veya dilinizde yeni bir yumru varsa, bu ağız kanseri belirtisi olabilir. Hemen doktorunuzu veya diş hekiminizi görmelisiniz ” diye ekledi.

YANMA HİSSİ

Ağzınızda biraz tat oluşmasına neden olan aşırı sıcak bir şeye dilinizi sokmuş gibi hissetmek yanan ağız sendromu olabilir. WebMD, "Dilinizdeki sinirlerle ilgili bir sorun anlamına gelebilir" diye ekledi. "Ağız kuruluğu, enfeksiyonlar, asit reflüsü ve diyabet gibi bazı sağlık sorunları da buna neden olabilir. Bazı insanlar için ananas gibi asitli yiyeceklerin yanı sıra diş macunu, gargara, şeker veya sakız da ağızlarını yakıyor."

AĞRILI VE KIRMIZI DİL

Ağrılı ve kırmızı bir dil, ciddi şekilde B12 vitamini eksikliğiniz olduğu anlamına gelebilir. Glossit (kırmızı dil), B12 eksikliği ile eş anlamlıdır ve bu da rengin etli-kırmızı görünmesine neden olabilir. Demir eksikliği de dilde şişmeye ve ağızda ağrılı yaralara neden olabilir.

