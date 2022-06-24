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Kanser hastaları nasıl beslenmeli? Nelere dikkat etmeli?

24.06.2022 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanser, çağımızın en büyük sorunlarından biri olarak ön sıralarda yer alıyor. Onlarca farklı türü olan kanser, erken teşhis edildiğinde umut verici tedaviler yapılabiliyor. Kanser hastaları süreç boyunca birçok konuda dikkatli davranmalı. Uzmanlar, hastalığın zararlı etkilerinden korunmak ve kanserle mücadele edebilmek için yemek içme düzenine ekstra dikkat ettiği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Kanser hastaları nasıl beslenmeli? Nelere dikkat etmeli?

Kanser hastalarının hastalığın zararlı etkilerinden korunmak ve hastalıkla daha iyi mücadele edebilmek için yapabilecekleri şeyler var. Bu hastalara yönelik beslenme önerileri doğru şekilde uygulandığında hem bağışıklık sistemi güçleniyor hem de tedaviden daha iyi sonuç uygulandığında hem bağışıklık sistemi güçleniyor hem de tedaviden daha iyi sonuç almak mümkün hale geliyor.

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KANSERDE KORUYUCU BESLENME

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Oğuzhan Karatepe konu hakkında bilgiler verdi.

  • Balık, fındık, tohum ve zeytinyağını sınırlandırmayın.
  • Et ve süt ürünleri veya hidrojene yağlar, doymuş yağların toplam enerji alımının en az yüzde 10'uyla sınırlı olmalı.
  • Öğünlerinizde mutlaka tahıl, fasulye, nişastalı kök sebzeler, sebze ve meyve gibi bitkisel kaynaklı gıdalar bulunsun.
  • Protein ihtiyacınız için 2 porsiyon günlük balık, yağsız et ve tavuk tüketin.
  • Kepekli tahıllar, fasulye, meyve ve sebzelerde bulunan antioksidanların koruyucu olduğunu unutmayın.
  • Koyu renkli öğeler zengin antioksidan kaynakları olduğu için bu tür besinleri sık tüketin.
  • Orta miktarda yemekle kilo kontrolü yapmanın sağlıklı beslenmenin temel kuralı olduğunu unutmayın.
  • Mevsim meyve ve sebzelerinden her gün en az 5 porsiyon yiyin. (Tavsiye edilen 8-10 porsiyondur.)
  • Spor yapıyorsanız kas kütlenizi korumak için yumurta ve salata ya da yemek saatlerinde yumurta akı, daha fazla balık ile kümes hayvanlarının et ve ürünlerini tüketin.
  • Yetersiz pişirilmiş fasulye veya lahana ailesinin aşırı miktarda gaz üreten üyelerinden uzak durun ve gaz sorununuzu azaltmak için sindirim enzimleri kullanın.
  • Çok baharatlı yiyecekler tüketmeyin.

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BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRMEYE YÖNELİK ÖNERİLER

Bağışıklık sistemi sayesinde kanser ve pek çok ciddi hastalıktan korunma sağlanıyor.

İşte bağışıklık sistemini güçlendirmek için öneriler:

Güçlü bağışıklık sisteminin olmazsa olmazı sağlıklı beslenme: Sağlıklı koşullarda hazırlanmış doğal besinleri uygun miktarlarda tüketin ve vücudunuz için koruyucu bir kalkan etkisi yaratın.

Çiğ meyve ve sebzeler hastalık savıyor: Sebze ve meyvelerin içerdikleri doğal vitaminler ve diğer antioksidanlar aracılığıyla bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olduklarını unutmayın.

Gün içinde yeterli protein alın: Hayvansal proteinlerle bitkisel proteinleri dengeli biçimde tüketin.

Probiyotiklerin koruyucu etkisinden yararlanın: Yoğurt ve kefir gibi gıdaların, mide-bağırsak sistemindeki bağışıklık sistemi elemanlarının sağlıklı işleyişinde önemli rol oynadıklarını unutmayın.

Su hayat kaynağıdır: İçeriğindeki tuz ve mineraller nedeniyle suyun gün içinde yeterince tüketilmemesi halinde bağışıklık sisteminin olumsuz etkileneceğini hatırlayın. Hazır içecekler yerine taze sıkılmış meyve-sebze suyu için.

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Çayın gücünü ihmal etmeyin: Yeşil çay bol miktarda 'kateşin' adı verilen antioksidan içerdiği, çaydaki 'polifenoller' ise pek çok hastalığa neden olabilen oksidan maddelerle savaşılmasına yardım ettiği için yeşil çay tüketin.

  • Yeterli uyuyun.
  • Düzenli hareket edin.
  • Pozitif olun.
  • Sigara içilen ortamlarda bulunmayın.

İdeal kilonuzu koruyun: Hızlı kilo kaybı bağışıklık sistemini zayıflatıyor. Bilinçsiz ve hızlı kilo kaybettiren diyetlerden uzak durun.


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Anahtar Kelimeler:
Bağışıklık Sistemi kanser
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