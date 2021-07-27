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  4. Kanser hastası eşini kravatla boğmuştu! Kahreden olayda yeni gelişme

Kanser hastası eşini kravatla boğmuştu! Kahreden olayda yeni gelişme

27.07.2021 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da 74 yaşındaki kanser hastası Hamiyet Yıldırım'ı kravatla boğarak öldüren Mehmet Yıldırım, karışını vahşice öldürdükten sonra başına silah dayayarak intihar etti. 70 yaşındaki adam, kravatla öldürdüğü eşi ile yan yana defnedildi.

Kanser hastası eşini kravatla boğmuştu! Kahreden olayda yeni gelişme

Olay, dün sabaha karşı Yıldırım çiftinin yalnız oturduğu Keçiören ilçesi Şenlik Mahallesi'ndeki evinde meydana geldi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan emekli Mehmet Yıldırım, bir süredir kanser hastalığı nedeniyle yatalak olan, 2 çocuğunun annesi Hamiyet Yıldırım'ı kravatıyla boğdu.

OĞLUNA İTİRAF NOTU!

Yıldırım, daha sonra oğlunu arayarak, "Her şeyi ben yaptım, hakkınızı helal edin" dedi. "Bağışlayın; kendi hür irademle yaptım. Babanız Mehmet Yıldırım" yazılı not da bırakan Mehmet Yıldırım, eşini öldürdükten sonra tabancasını alıp, kendi başına dayayarak, ateşledi. Ağır yaralanan Yıldırım, ambulansla kaldırıldığı Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

YAN YANA DEFNEDİLDİLER

Yıldırım çiftinin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Çift için Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Yıldırım çiftinin çocukları ve yakınları katıldı. Çiftin 2 oğlu, cenaze namazı öncesi tabutun başında dua etti, taziyeleri kabul etti. Mehmet ve Hamiyet Yıldırım'ın cenazeleri, kılınan cenaze namazının ardından yan yana mezarlarda toprağa verildi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar
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