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Kanser hastası kadın gözyaşları içinde kayıp kızını arıyor!

15.08.2021 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da 17 yaşındaki kızından haber alamayan kanser hastası anne, gözyaşları içinde kızını arıyor. Çalmadık kapı bırakmayan Feyzanur Arslan, kızının geri dönmesini gözyaşları içinde bekliyor. Kızına gözyaşları içinde seslenen anne, "Sana kimse bir şey yapmayacak. Sen bizim kıymetlimizsin ne olur geri dön" diyerek kızına seslendi.

Kanser hastası kadın gözyaşları içinde kayıp kızını arıyor!

Hürriyet Mahallesi'nde ikamet eden Feyzanur Arslan, 10 gün önce göğüs kanseri tedavisi gören 50 yaşındaki annesi Nuray Arslan'ın kemoterapi almak için hastane gittiği sırada evden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi. Akşam eve geldiğinde kızının evde olmadığını fark eden hasta kadın kızının gidebileceği arkadaşlarını aradı. Olayın üzerinden 24 saat geçmesinin ardından kızlarının hayatından endişe eden aile polise giderek kayıp ihbarında bulundu.

10 GÜNDÜR ARIYORLAR

10 gündür kızlarından haber alamayan aile çalmadık kapı gitmedik yer bırakmasa da kızlarının izine bir türlü rastlamadı. Genç kızın son olarak kuzenini arayıp beni biraz merak etsinler bir iki güne döneceğim dediği ancak konuşmanın üzerinden 10 gün geçtiği belirtildi. Evlere gündelik temizliğe giderek ailesinin geçimini sağlayan kanser hastası Nuray Arslan gözyaşları içerisinde kızının eve dönüp kapıdan girdiği anı hayal ediyor.

"ÇALIŞMAYI ÇOK İSTİYORDU"

Kızının sekreterlik kursuna gittiğini ancak başörtülü olduğu için uzun süredir iş bulamadığını iddia eden Nuray Arslan, "İşe girmesini babası istemedi, çalışmayı çok istiyordu, bir tek onun için tartışmıştık, gidebileceği arkadaşlarını aradık hiç birine gitmemiş, normalde telefonunu açmadan duramaz ama mesajlara bile cevap vermiyor, hayatından endişe ediyoruz" diye konuştu.

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GÖZYAŞLARI İÇİNDE KIZINA SESLENDİ: SANA KİMSE BİR ŞEY YAPMAYACAK

Gözyaşlarına boğulan hasta anne, "Kızım sen bizim kıymetlimizsin ne olur geri dön başına ne geldiyse geldi. Bittim ben ne olur annecim üzme beni sana kimse bir şey yapmayacak ne olur annecim dön eve" diyerek kayıp kızına seslendi.

İHA

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