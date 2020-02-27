Kanser hastasına kalın bağırsağından mide yaptılar!

Kağızman ilçesinde yaşayan 6 çocuk babası 61 yaşındaki Uygun, yaklaşık 3 ay önce rahatsızlanması üzerine gittiği Kars'taki hastanede mide kanseri olduğunu öğrendi. Tedavi için İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük şehirlerdeki özel ve devlet hastanelerine başvuran Uygun, kanser hastalığı ileri evrede olduğu için gördüğü kemoterapiden sonuç alamadı. Daha sonra çocukları Uygun'u, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (BEAH) görevli Cerrahi Onkoloji Uzmanı Dr. Mehmet Hamdi Sakarya'ya getirdi. Uygun'a yapılan tahlil ve tetkik sonucunda, midesindeki kanserin hem midenin bitişiğindeki hem de karın içindeki ince ve kalın bağırsağa yayıldığını ve bağırsak tıkanması da geliştiğini tespit eden Sakarya, bunun üzerine hastayı ameliyata aldı. Sakarya, ameliyatta Uygun'un kanserli midesinin tamamı ile karnındaki uzak organlara yayılan kanserli bölümleri da çıkarıp Uygun'a kalın bağırsağından mide yaptı. Yaklaşık 8 saat süren zorlu ve çok fonksiyonlu ameliyatın ardından Ahmet Uygun, sağlığına kavuştu.

Dr. Sakarya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hastamızın özelliği, sadece mide kanseri olması değil. Kanser kendi çevresindeki komşu organları tutmakla kalmamış aynı zamanda karın içinde daha uzak bölgelere de sıçramıştı." dedi. 8 SAATLİK 'SIRA DIŞI' AMELİYAT Sakarya, Uygun'un 8 saat süren ameliyatına ilişkin şunları kaydetti: "Ameliyatta hastanın yemek borusunun bir kısmını, midesinin tamamını, dalağını, karın zarlarını ve lenf dokularını kapsayan çoklu organ rezeksiyonları yaptık. Komşu organ rezeksiyonlarını tamamladıktan sonra uzak organ tutulumlarının ameliyatını gerçekleştirdik. İnce bağırsağın yüzde 80'nden fazlasını, kalın bağırsağın 3'te birini çıkardık. Normalde bu tür hastalarda midenin tamamı alındıktan sonra ince bağırsak aracılığıyla yeni mide yaparız. Fakat hastada yeterli ince bağırsak kalmadığından sıra dışı uygulama gerçekleştirdik ve kalın bağırsağından mide yaptık, ayrıca karın içinde 4 büyük anastomoz (yeni organ birleşimleri) yapılarak ve dışarıya bağırsak ağızlaştırılması yapmadan hastayı hayata tutundurduk."