Kanser hücrelerinin yayılmasını önler, kabızlığı bitirir, kan şekerini dengeler... Adeta mucize gibi! Kuru fasulyenin faydaları

Kuru fasulye faydasından çok tadından ötürü tercih edilen baklagildir. Ancak kuru fasulyenin öyle bir faydası var ki öğrendikten sonra daha sık tüketmeye başlayacaksınız. İnsan sağlığına olan faydasıyla şaşırtan kuru fasulye, vitamin ve mineral açısından zengin bir içeriğe sahiptir.

KURU FASULYENİN KANSERE OLAN ETKİSİ

Yapılan araştırmalara göre kuru fasulyenin kansere karşı etkili olduğu ortaya çıktı. Kansere karşı yüksek koruyuculuğu olan kuru fasulye, yüksek oradan protein içeriyor. İçeriğindeki protein özellikle et yemeyi tercih etmeyenler için sağlıklı bir alternatif olmasını sağlıyor. Kuru fasulye, kırmızı etin vücuda sağladığı besin değerlerinin birçoğunu karşılayabilir. Kuru fasulye, güçlü antioksidan özellikleri ile sindirim sisteminde yer alan kanserojen maddelerin yok olmasına yardımcı oluyor.

Kuru fasulye bir anti kanserdir. Kuru fasulye kanser hücrelerinin yayılmasını önler. Kuru fasulye tüketiminin fazla olduğu Portekiz, İspanya gibi ülkelerde diğer ülkelere nazaran meme kanseri riskinin yüzde 50 daha düşük olduğu görülmüştür.

Kuru fasulyede bulunan 'inositol pentokisfosfat' adlı bir maddenin, tümör gelişiminde rol oynayan bir enzimi baskıladığının ortaya çıkarıldığı da tespit edildi.

Zengin bir diyet kaynağı olarak kanser riskini azaltan kuru fasulye baskılayıcı özelliğiyle de kanser tedavisinde önemli bir rol oynuyor. Bu etkili madde yumurtalık ve akciğer kanseri hücrelerini baskılamış ve tedavi süresince ilaçların hastalık yapıcı hücrelerin ölümü etkisini artırmıştır. Fasulyeler tespit edilen inositol pentokisfosfatın kanser tedavilerinde yaygın olarak kullanılan kanser ilaçlarının etkisini artırmada gelecekte etkili olabileceği düşünülmektedir.

KURU FASULYENİN FAYDALARI

Kuru fasulye kan şekerini dengeler.

Fasulye lif, vitamin, mineral, demir, kalsiyum ve protein bakımından oldukça zengin bir gıdadır. Fasulye hemen hemen hiç kolesterol içermediği için kalp damar hastalığı, kalp çarpıntısı, karaciğer yetmezliği, böbrek taşlarına, idrar tutukluğu ve birçok kanser türüne iyi geldiğinin tespit edildiğini ifade eden uzmanlar sık sık tüketilmesi gerektiğini söylüyor.

Kuru fasulye kalsiyum yönünden zengin olması sebebiyle kemikler için çok faydalıdır.

Yüksek oranda lif içerdiğinden mide, ince ve kalın bağırsağın çalışmasını olumlu yönde etkilemektedir. Çünkü lif, kalın bağırsakta kalsiyum gibi önemli minerallerin emilimine yardımcı olmaktadır. Kalori miktarı 0 olan lifler şişkinlik yaparak tokluk hissi uyandırmaktadır. Obezite ile savaşta fasulye çok önemli bir besindir. Fasulye yüzde 2- 3 oranında yağ içerir. Pankreas bezinin sağlıklı çalışmasına yardımcı olduğu için, diyabet hastalarında kan şekerinin düşürülmesinde büyük faydalar sağlar.

Dünyada en çok tüketilen kuru baklagillerden olan kuru fasulye, bağırsaklara güç veriyor. Kabızlığı iyileştiriyor. Kolesterolü düşürüyor ve kansere karşı koruma sağlıyor. (Haberturk)



