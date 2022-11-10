HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Kanser hücrelerinin yayılmasını önler, kabızlığı bitirir, kan şekerini dengeler... Adeta mucize gibi! Kuru fasulyenin faydaları

Kanser hücrelerinin yayılmasını önler, kabızlığı bitirir, kan şekerini dengeler... Adeta mucize gibi! Kuru fasulyenin faydaları

10.11.2022 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuru fasulye, tadı kadar sağlığa olan faydalarıyla da ön plana çıkan besinlerden biridir. Baklagiller arasında en çok tercih edilen kuru fasulyenin çok az bilinen bir mucizesi ortaya çıktı. Kuru fasulyeyi değerli kılan özellikleri arasında tadının dışında kansere karşı etkileri de yer alıyor. Kuru fasulye, tam bir kanser savaşçısı baklagildir. Türk mutfağının demirbaşı sayılan kuru fasulyenin mucizevi faydalarını öğrendikten sonra daha sık yemeye başlayacaksınız.

Kanser hücrelerinin yayılmasını önler, kabızlığı bitirir, kan şekerini dengeler... Adeta mucize gibi! Kuru fasulyenin faydaları

Kuru fasulye faydasından çok tadından ötürü tercih edilen baklagildir. Ancak kuru fasulyenin öyle bir faydası var ki öğrendikten sonra daha sık tüketmeye başlayacaksınız. İnsan sağlığına olan faydasıyla şaşırtan kuru fasulye, vitamin ve mineral açısından zengin bir içeriğe sahiptir.

iStock-911459188

KURU FASULYENİN KANSERE OLAN ETKİSİ

Yapılan araştırmalara göre kuru fasulyenin kansere karşı etkili olduğu ortaya çıktı. Kansere karşı yüksek koruyuculuğu olan kuru fasulye, yüksek oradan protein içeriyor. İçeriğindeki protein özellikle et yemeyi tercih etmeyenler için sağlıklı bir alternatif olmasını sağlıyor. Kuru fasulye, kırmızı etin vücuda sağladığı besin değerlerinin birçoğunu karşılayabilir. Kuru fasulye, güçlü antioksidan özellikleri ile sindirim sisteminde yer alan kanserojen maddelerin yok olmasına yardımcı oluyor.

iStock-1222166985

Kuru fasulye bir anti kanserdir. Kuru fasulye kanser hücrelerinin yayılmasını önler. Kuru fasulye tüketiminin fazla olduğu Portekiz, İspanya gibi ülkelerde diğer ülkelere nazaran meme kanseri riskinin yüzde 50 daha düşük olduğu görülmüştür.

Kuru fasulyede bulunan 'inositol pentokisfosfat' adlı bir maddenin, tümör gelişiminde rol oynayan bir enzimi baskıladığının ortaya çıkarıldığı da tespit edildi.

iStock-1222166969

Zengin bir diyet kaynağı olarak kanser riskini azaltan kuru fasulye baskılayıcı özelliğiyle de kanser tedavisinde önemli bir rol oynuyor. Bu etkili madde yumurtalık ve akciğer kanseri hücrelerini baskılamış ve tedavi süresince ilaçların hastalık yapıcı hücrelerin ölümü etkisini artırmıştır. Fasulyeler tespit edilen inositol pentokisfosfatın kanser tedavilerinde yaygın olarak kullanılan kanser ilaçlarının etkisini artırmada gelecekte etkili olabileceği düşünülmektedir.

KURU FASULYENİN FAYDALARI

Kuru fasulye kan şekerini dengeler.

Fasulye lif, vitamin, mineral, demir, kalsiyum ve protein bakımından oldukça zengin bir gıdadır. Fasulye hemen hemen hiç kolesterol içermediği için kalp damar hastalığı, kalp çarpıntısı, karaciğer yetmezliği, böbrek taşlarına, idrar tutukluğu ve birçok kanser türüne iyi geldiğinin tespit edildiğini ifade eden uzmanlar sık sık tüketilmesi gerektiğini söylüyor.

Kuru fasulye kalsiyum yönünden zengin olması sebebiyle kemikler için çok faydalıdır.

iStock-652255282

Yüksek oranda lif içerdiğinden mide, ince ve kalın bağırsağın çalışmasını olumlu yönde etkilemektedir. Çünkü lif, kalın bağırsakta kalsiyum gibi önemli minerallerin emilimine yardımcı olmaktadır. Kalori miktarı 0 olan lifler şişkinlik yaparak tokluk hissi uyandırmaktadır. Obezite ile savaşta fasulye çok önemli bir besindir. Fasulye yüzde 2- 3 oranında yağ içerir. Pankreas bezinin sağlıklı çalışmasına yardımcı olduğu için, diyabet hastalarında kan şekerinin düşürülmesinde büyük faydalar sağlar.

Turşunun az bilinen zararı hayatınızı karartabilir Turşunun az bilinen zararı hayatınızı karartabilir

Dünyada en çok tüketilen kuru baklagillerden olan kuru fasulye, bağırsaklara güç veriyor. Kabızlığı iyileştiriyor. Kolesterolü düşürüyor ve kansere karşı koruma sağlıyor. (Haberturk)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cinsel gücü arttıran çoban çökerten faydalarıCinsel gücü arttıran çoban çökerten faydaları
Putin'den 'eş cinsel ilişkiler' kararı! Putin'den 'eş cinsel ilişkiler' kararı!
Bitlis'ten acı haber: 10 yaşındaki Mustafa hayatını kaybettiBitlis'ten acı haber: 10 yaşındaki Mustafa hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
kuru fasulye kan şekeri kanser kuru fasulye protein

En Çok Okunan Haberler

Milyonların beklediği EYT'de tarih belli oldu! 3600 ek gösterge detayı...

Milyonların beklediği EYT'de tarih belli oldu! 3600 ek gösterge detayı...

72'lik Abdi Amca yıkıldı! 'Birincisi kocam, ikincisi sen dedi'

72'lik Abdi Amca yıkıldı! 'Birincisi kocam, ikincisi sen dedi'

Bu tarihlere dikkat! Rusya'dan geliyor: Çok sert olacak

Bu tarihlere dikkat! Rusya'dan geliyor: Çok sert olacak

Her satırı iğrenç! 'Evlendiğim günden itibaren tecavüz ettiler'

Her satırı iğrenç! 'Evlendiğim günden itibaren tecavüz ettiler'

Motosikletinin plakası çalınınca notere gitti, ‘sen ölüsün’ dediler

Motosikletinin plakası çalınınca notere gitti, ‘sen ölüsün’ dediler

Müge Anlı'nın bile nutku tutuldu! "Kocamı çiviledim"

Müge Anlı'nın bile nutku tutuldu! "Kocamı çiviledim"

İlginizi Çekebilir

Takımı gol atınca göğüslerini açarak gündem olmuştu! Şimdiyse...

Takımı gol atınca göğüslerini açarak gündem olmuştu! Şimdiyse...

Zararı sigaradan beter! Bağımlılık yapıyor, yavaş yavaş öldürüyor

Zararı sigaradan beter! Bağımlılık yapıyor, yavaş yavaş öldürüyor

Mont, bot, saat, parfüm ve dahası... Süper İndirim Günleri'nin kaçırmamanız gereken ürünleri

Mont, bot, saat, parfüm ve dahası... Süper İndirim Günleri'nin kaçırmamanız gereken ürünleri

Doğal ağrı kesici! Daha iyi bir seks ve güçlü orgazmlara neden olur

Doğal ağrı kesici! Daha iyi bir seks ve güçlü orgazmlara neden olur

Turşunun az bilinen zararı hayatınızı karartabilir

Turşunun az bilinen zararı hayatınızı karartabilir

Elektronikten modaya Gülümseten Kasım Fırsatları'nın indirimli ürünleri burada!

Elektronikten modaya Gülümseten Kasım Fırsatları'nın indirimli ürünleri burada!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.