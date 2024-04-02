Kanser kaşıntısı nedir, kanser kaşıntısı nasıl olur?

Vücut kaşıntısı kanser hastalarının sıklıkla karşılaştığı bir semptomdur ve yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilir. Bu kaşıntı hastaların ciltlerinde, özellikle de tedavi sırasında kullanılan ilaçların etkisiyle ortaya çıkabilir. Ayrıca bazı kanser türleri doğrudan kaşıntıya neden olabilir; örneğin lenfoma gibi bazı kan kanseri türleri kaşıntıyla ilişkilendirilmiştir.

Kanser kaşıntısı nedir?

Kansere bağlı kaşıntı kanser hastalarında yaygın olarak görülen bir semptomdur. Kaşıntı tümörün salgıladığı maddelerden veya vücudun tümöre tepki vermesinden kaynaklanabilir. Kanser kaşıntısı tümörün türüne ve evresine bağlı olarak değişebilir.

Kansere bağlı kaşıntı nasıl olur?

Kansere bağlı vücut kaşıntısı hastalar üzerinde fiziksel ve duygusal olarak yıkıcı bir etkiye sahip olabilir. Kaşıntı genellikle geceleri artar ve uyku düzenini bozar, böylece hastaların yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiler. Ayrıca kaşıntı nedeniyle ciltte yaralar ve enfeksiyonlar oluşabilir, bu da tedavi sürecini daha da karmaşık hâle getirebilir. "Kanser kaşıntısı nasıl olur?" sorusuna şu yanıtları verebiliriz:

Cilt kuruluğu

Safra birikmesi (Karaciğer kanseri ya da safra kanallarını etkileyen kanserlerde)

Bazı kanser türleri ciltte kaşıntıya neden olabilen sümüksü plaklara neden olabilir.

Sinir hasarı

Alerjik reaksiyon

Kanser kaşıntısı nerelerde olur sorusunun cevabı kanser türüne göre değişiklik gösterir. Kanser kaşıntısı vücudun herhangi bir yerinde olabilir ancak en sık bacaklarda, göğüste ve sırtta görülür. Kaşıntı genelleşmiş olabilir yani tüm vücudu etkileyebilir veya lokalize olabilir, yani vücudun belirli bir bölgesini etkileyebilir.

Hangi kanser türleri vücutta kaşıntı yapar?

Vücutta kaşıntıya neden olan kanser türleri çeşitli olabilir, ancak bazı kanser türleri diğerlerine göre daha yaygın olarak kaşıntıya neden olabilir:

Lenfoma lenf sisteminde bulunan lenfosit adı verilen hücrelerin anormal bir şekilde büyümesi sonucu ortaya çıkan bir kanser türüdür. Lenf bezlerinde şişlik, kilo kaybı, ateş ve sıklıkla kaşıntı gibi semptomlarla kendini gösterebilir.

Hodgkin lenfoma vücutta lenf bezlerinin anormal büyümesine neden olan bir lenfoma türüdür. Bu kanser türü, özellikle vücutta kaşıntıya neden olabilecek bir semptom olan genellikle gece terlemesiyle ilişkilendirilmiştir.

Non-Hodgkin lenfoma lenf sistemindeki lenfositlerden kaynaklanan bir kanser türüdür. Bu tür kanser, lenf bezlerinde şişme, ateş, kilo kaybı ve kaşıntı gibi semptomlarla ortaya çıkabilir.

Karaciğer kanseri karaciğerdeki hücrelerin kontrolsüz büyümesi sonucu ortaya çıkar. Karaciğer kanseri ilerledikçe, ciltte sararma (sarılık) ve kaşıntı gibi semptomlar görülebilir.

Cilt kanserleri cilt hücrelerindeki anormal büyümeler sonucu ortaya çıkar. Özellikle bazı cilt kanseri türleri, kaşıntı, kabarma veya ciltte değişiklikler gibi belirtilerle kendini gösterebilir.

Kaşıntı kanser belirtisi olabilir mi?

Her zaman kaşıntı kanser belirtisi değildir ancak kaşıntı nadir de olsa kanser belirtisi olabilir. Özellikle 6 haftadan uzun süren ve nedeni açıklanamayan kaşıntılar bu noktada dikkat çeker. Kaşıntının kanser belirtisi olup olmadığını anlamak için diğer semptomlara da dikkat etmek önemlidir. Ayrıca "Kanser kaşıntısı nasıl anlaşılır?" konusunda şuna dikkat etmek önemlidir:

Kanserle ilişkili kaşıntıya genellikle yorgunluk, kilo kaybı, iştahsızlık, gece terlemeleri gibi semptomlar da eşlik eder. Kaşıntı yaşıyorsanız ve 6 haftadan uzun süredir devam ediyorsa veya nedeni açıklanamıyorsa doktora görünmeniz önemlidir.

Kanser kaşıntısı nasıl geçer?

Kanser kaşıntısı, kanserin veya kanser tedavisinin bir sonucu olarak ortaya çıkan ve oldukça rahatsız edici bir semptomdur. Kaşıntının şiddeti ve süresi kişiden kişiye değişebilir. Kanser kaşıntısını tamamen geçirmek her zaman mümkün olmasa da, kaşıntıyı hafifletmek ve semptomları yönetmek için çeşitli yöntemler kullanılabilir:

Düzenli cilt bakımı yapmak, cildi nemlendirmek, parfüm ve alkol içermeyen bakım ürünleri kullanmak

Kaşınan yere soğuk kompres uygulamak

Yulaf ezmesi banyosu yapmak

Kaşımaktan ve sıcak sudan kaçınmak

Bol su içmek

Rahat giysiler giymek

Stresi yönetmek

Kaşıntının şiddetine göre doktorun vereceği ilaçları kullanmak

Bazı durumlarda kaşıntı için ışık veya lazer tedavisi

Kaşınan bölgeyi güneş ışığından korumak

Kaşınan bölgeyi tahriş edebilecek kimyasallardan uzak durmak

Yatak odasını serin ve nemli tutmak

Uyku düzenine dikkat etmek

Bu bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tıbbi bir sorunuz varsa doktorunuza danışmanız önemlidir.





