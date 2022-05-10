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Kanser riskini azaltır, diyabeti önler, kasları güçlendirir...

10.05.2022 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yürümek, yüzmek, bisiklete binmek, dans etmek, ip atlamak hatta evde temizlik yapmak… Tüm bu fiziksel aktiviteler, vücudun hareket ederek enerji harcamasını sağlıyor. Ancak bu fiziksel aktivitelerin sağlığımız açısından fayda sağlayabilmesi için her gün düzenli şekilde, yeterli sürede ve tempolu yapılması gerekiyor.

Kanser riskini azaltır, diyabeti önler, kasları güçlendirir...

Fiziksel aktivitenin yararları konusunda toplum bilinci oluşturmak için 10 Mayıs ‘Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü’ olarak kutlanıyor. Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Özgür Yaşar, “Günümüzde hareketsizlik hızla yaygınlaşırken gerek dünyada gerekse ülkemizde obezite endişe verici şekilde artmaktadır. Oysa sağlığın korunması ve geliştirilmesi için haftada 5 gün, 30 dakika orta şiddette bir egzersiz yetişkinler için yeterlidir. 5-18 yaş arasındaki çocuk ve ergenler ise günde 60 dakika düzenli egzersiz yapmalıdır” diyor.

DÜZENLİ EGZERSİZİN SAĞLIĞA 6 ÖNEMLİ FAYDASI!

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Özgür Yaşar, 10 Mayıs Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü kapsamında yaptığı açıklamada, düzenli egzersizin sağlığımıza 6 önemli faydasını anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

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AŞIRI KİLO VE OBEZİTEDEN KORUYOR

Aşırı kilo ve obezite enerji girişinin (gıda alımı) toplam enerji çıkışını aştığı zaman ortaya çıkar. Hareketsizlik obezitenin yaygınlaşmasında çok önemli bir faktördür. Her gün yeterli sürede egzersiz yapmak ideal kiloya ulaşılmasına ve muhafaza edilmesine yardım eder.

KALP VE DAMAR SAĞLIĞINI DESTEKLİYOR

Fiziksel aktivitenin en büyük yararlarından biri de kalp ve damar hastalıkları riskini azaltmasıdır. Kalp hastalıkları riski hareketsiz insanlarda düzenli egzersiz yapanlara göre iki kat fazladır. Ayrıca felç ile sonuçlanan beyin damar hastalığını önleyici etkisi, hipertansiyon ve kolesterol yüksekliği gibi kalp damar hastalığına sebep olabilecek birçok risk faktörünü azaltıcı etkisi mevcuttur.

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KANSER RİSKİNİ AZALTIYOR

Yapılan bilimsel çalışmalar, düzenli egzersizin kanser riskini azalttığını, menopoz sonrası dönemde de meme kanseri riskini önemli ölçüde düşürdüğünü ortaya koymaktadır. Prostat kanseri riskinin de yoğun egzersizle birlikte azaldığına ilişkin bazı kanıtlar mevcuttur.

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DİYABETİ ÖNLÜYOR

Dr. Özgür Yaşar “Diyabet eskiden 40 yaş üstü erişkinlerde meydana gelirken, son yıllarda obezite oranının artışına paralel olarak çocuklarda ve gençlerde de hızla yaygınlaşıyor. Yapılan bilimsel çalışmalar, düzenli egzersizin Tip-2 diyabetin önlenmesine yardımcı olduğunu göstermektedir. Diyabet her gün egzersiz yapan insanlarda, hareketsizlere oranla yüzde 30 daha az görülüyor” diyor.

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RUH SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRİYOR

Günlük yaşam alışkanlıklarınız arasına düzenli egzersizi katmanız ve her gün yarım saat egzersiz yapmanız durumunda depresyon, stres ve anksiyete sorunlarınızın azalmasına katkı sağlayabilirsiniz. Düzenli egzersiz ayrıca çocuklara sosyal beceri sağlamaya yardım eder, kadınların kendi yetenek ve nitelikleri hakkında pozitif düşünceler geliştirmesine destek olur. Çocuklar ve yetişkinlere özsaygı kazandırır ve hayat kalitesini artırır. Ayrıca spor faaliyetleri esnasında yeni insanlarla tanışmak, toplumla ve çevreyle ilişki kurmak için fırsatlar sunar. Kişiyi sağlıklı beslenmeye ve sigara içmemeye teşvik eder.

KAS VE İSKELET SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Düzenli egzersiz kas ve iskelet sağlığını koruyup geliştirirken, hareketsiz yaşam tarzından kaynaklanan ve ileri yaşla ortaya çıkan kas zayıflıklarını önler. Aynı zamanda ileri yaşta sık görülen ve çok tehlikeli olan kalça kırıkları ve düşme riskini azaltır. Özellikle ağırlık taşıyıcı aktivitelere katılım (örneğin; atlayış veya sıçrama) kemik yoğunluğunu artırmaya yardımcı olur. Bu özellikle kemik yoğunluğunun gelişmesi açısından ergenler ve orta yaştaki kadınlar için çok önemlidir.


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