Kanser tedavisi için doğru adımlar

4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle konuşma yapan Medline Adana Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Ali Murat Sedef, yaptığı açıklamada her yıl dünya genelinde yaklaşık 10 milyon yeni vakaya rastladıklarını belirtti. Kanser hastalığı gün geçtikçe artıyor. Kanserin erken evrede saptanmasının modern tıbbın en temel amacı olduğunu anlattı.

“ERKEN EVRE MODERN TIBBIN EN TEMEL AMACI”

Doç. Dr. Sedef, “Kanser hastalığında erken teşhis, tedavi kolaylığı ve hastalıktan tamamen kurtulma şansını da beraberinde getirir. Günümüzde lokal ileri (yayılmamış) ve ileri evre hastalar için çağdaş ve yenilikçi tedavi seçeneklerinin olması ve bu tedavilere ulaşmanın kolaylaşması ile birlikte yüz güldürücü sonuçlar elde edilebilmektedir. Ayrıca, toplumda yanlış bilinen ‘tümöre bıçak değmemeli’ algısının aksine kimi erken evre vakalar için cerrahi yöntemler sayesinde tam anlamıyla tedavi imkânları da mevcuttur” dedi.

“TAM ANLAMIYLA İYİLEŞME ELDE EDİLEBİLİYOR”

Her kanser hastasının tedavisinin mutlaka bir tıbbi onkoloji uzmanı gözetiminde ve multidisipliner şekilde yürütülmesi gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Sedef, kanserin artık ‘tanı-evreleme-tedavi’ süreçleri dahilinde ele alınması gereken ve doğru yaklaşım sağlandığında yaşam konforunun korunabildiği, çoğu kanser türünde tam anlamıyla iyileşmenin elde edilebildiği bir hastalık olduğunu vurguladı.

“HER HASTA AYRI AYRI DEĞERLENDİRİLİYOR”

Kanserde tedavi seçenekleri gözden geçirilirken her hastanın ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen her yıl dünya genelinde yaklaşık 10 milyon yeni vakayla karşılaşıldığını belirten Doç. Dr. Sedef açıklamasında: "Adeta her tümörün ayrı ayrı kimliklendirilmesi ile hastalığın daha yakından tanınması mümkün olabilmektedir. Bunun sonucunda da en doğru tedavinin uygulanmasına imkân doğar. Bu yaklaşım biçimi günümüzde, ‘Bireyselleştirilmiş Tedavi’ olarak tanımlanmakta ve moleküler testler ışığında hastaların yeni nesil akıllı ilaçlar ve immünoterapiler başta olmak üzere güncel tedavilere ulaşması hedeflenmektedir” dedi.

“GÜNÜMÜZDE KANSER ÖNLENEBİLİR BİR HASTALIK”

Toplumda sağlıklı yaşam bilincinin oluşması ve rutin tarama programlarının ihmal edilmemesi halinde kanserin günümüzde önlenebilir bir hastalık haline geldiğini ifade eden Doç. Dr. Sedef, “Tanı konduğu andan itibaren ise deneyimli ve ilgili doktorların kılavuzluğunda güncel tedavilere ulaşmak iyileşme süreci için anahtar rol oynamakta ve hayat kurtarıcı sonuçların elde edilmesini sağlamaktadır” dedi.



