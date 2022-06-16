Kansere iyi geliyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor! Günde bir kez tüketmek yeterli...

Bal ve tarçının leziz ve besleyici olmasının yanı sıra insan sağlığı açısından da birçok faydası bulunuyor. Birçok hastalığın önüne geçen ve doğal ilaç olan bu ikilinin karıştırılıp tüketilmesi tavsiye ediliyor.

BAL VE TARÇIN KARIŞIMININ FAYDALARI

Bal ve tarçın karışımı kansere, kilo problemine, soğuk algınlığına, cilt enfeksiyonlarına, kalp hastalıklarına, kolesterole iyi geliyor. Bağışıklık sistemini güçlendiren tarçın ve bal ayrıca virüslere karşı da oldukça etkilidir.

Bal ve tarçın karışımı vitamin deposu olarak bilir. Sperm kalitesini artıran bu karışım, kısıtlık tedavisinde de etkilidir. Kan akışını hızlandırır ve iktidarsızlık sorununa çare olur. Afrodizyak etkisi olan bu karışım, cinsel isteği ve gücü artırır.

Antioksidan özelliği sayesinde cildin genç kalmasına katkı sağlar. Ayrıca sivilcelere, egzama, mantar gibi cilt problemlerine de iyi gelir. İçerisinde kalsiyum barındırdığı için kemikleri güçlendirici etkisi vardır.

BAL VE TARÇIN KARIŞIMI TARİFİ

Bal dolu kavanozun içerisine 3 yemek kaşığı tarçın tozu ilave edin ve karışım koyu bir renk alana kadar iyice harmanlayın. Ardından karışımı hava almayan bir kavanoza koyun ve ağzını kapatın. Kavanozu serin ve rutubetsiz yerde tutun. Bu karışımı günde tek sefer, birkaç kaşık tüketmeniz yeterli...

