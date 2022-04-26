Kansere karşı koruyor, akciğerleri temizliyor! 7 gün boyunca içilmesi gerekiyor

Turp suyunun bilinmeyen birçok faydası bulunuyor. 7 gün boyunca içerseniz akciğerleri temizliyor ve sivilceleri yok ediyor.

KEMİK VE DİŞLERİ GÜÇLENDİR

Turp suyu, Kemiklerin ve dişlerin gereksinim duyduğu kalsiyum ve potasyum ihtiyacının karşılanmasında etkilidir.

KANSERE KARŞI KORUR

Turp suyu zengin besin değerleri sayesinde güçlü bir antioksidan görevi görür. Kansere karşı etkilidir.

VÜCUDU DENGELİYOR

Düzenli olarak turp suyu tüketirseniz vücuttaki serbest radikallerin dengelenmesini sağlayabilirsiniz.

AKNE VE SİVİLCELERİ ÖNLER

Sorunlu bir cilt yapınız var ise turp suyu kullanımı yapabilirsiniz. Düzenli turp suyu kullanımı akne ve sivilce gibi sağlık sorunlarını tedavi etmektedir.

AKCİĞERİ TEMİZLER

Turp suyunun içeriğinde bol miktarda C vitamini vardır. Akciğerleri ve bronşları temizler.

BÖBREK TAŞI DÜŞÜRÜLMESİNDE ETKİLİDİR

Böbrek taşı probleminiz varsa turp suyu tüketmeniz tavsiye ediliyor.



