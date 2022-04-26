Kansere karşı koruyor, akciğerleri temizliyor! 7 gün boyunca içilmesi gerekiyor

Turp suyunun bilinmeyen birçok faydası bulunuyor. 7 gün boyunca içerseniz akciğerleri temizliyor ve sivilceleri yok ediyor.
Turp suyu, Kemiklerin ve dişlerin gereksinim duyduğu kalsiyum ve potasyum ihtiyacının karşılanmasında etkilidir.
Turp suyu zengin besin değerleri sayesinde güçlü bir antioksidan görevi görür. Kansere karşı etkilidir.
Düzenli olarak turp suyu tüketirseniz vücuttaki serbest radikallerin dengelenmesini sağlayabilirsiniz.
Sorunlu bir cilt yapınız var ise turp suyu kullanımı yapabilirsiniz. Düzenli turp suyu kullanımı akne ve sivilce gibi sağlık sorunlarını tedavi etmektedir.
Turp suyunun içeriğinde bol miktarda C vitamini vardır. Akciğerleri ve bronşları temizler.
Böbrek taşı probleminiz varsa turp suyu tüketmeniz tavsiye ediliyor.
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