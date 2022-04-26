HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Kansere karşı koruyor, akciğerleri temizliyor! 7 gün boyunca içilmesi gerekiyor

Kansere karşı koruyor, akciğerleri temizliyor! 7 gün boyunca içilmesi gerekiyor

26.04.2022 01:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir bardak turp suyunun sağlık üzerinde mucizevi etkileri bulunuyor. Turp suyunun gün boyunca tüketilmesi tavsiye ediliyor. İşte 7 gün boyunca turp suyu içmenin faydaları...

Kansere karşı koruyor, akciğerleri temizliyor! 7 gün boyunca içilmesi gerekiyor

Turp suyunun bilinmeyen birçok faydası bulunuyor. 7 gün boyunca içerseniz akciğerleri temizliyor ve sivilceleri yok ediyor.

KEMİK VE DİŞLERİ GÜÇLENDİR

Turp suyu, Kemiklerin ve dişlerin gereksinim duyduğu kalsiyum ve potasyum ihtiyacının karşılanmasında etkilidir.

Kansere karşı koruyor, akciğerleri temizliyor! 7 gün boyunca içilmesi gerekiyor

KANSERE KARŞI KORUR

Turp suyu zengin besin değerleri sayesinde güçlü bir antioksidan görevi görür. Kansere karşı etkilidir.

Kansere karşı koruyor, akciğerleri temizliyor! 7 gün boyunca içilmesi gerekiyor

VÜCUDU DENGELİYOR

Düzenli olarak turp suyu tüketirseniz vücuttaki serbest radikallerin dengelenmesini sağlayabilirsiniz.

Kansere karşı koruyor, akciğerleri temizliyor! 7 gün boyunca içilmesi gerekiyor

AKNE VE SİVİLCELERİ ÖNLER

Sorunlu bir cilt yapınız var ise turp suyu kullanımı yapabilirsiniz. Düzenli turp suyu kullanımı akne ve sivilce gibi sağlık sorunlarını tedavi etmektedir.

Kansere karşı koruyor, akciğerleri temizliyor! 7 gün boyunca içilmesi gerekiyor

AKCİĞERİ TEMİZLER

Turp suyunun içeriğinde bol miktarda C vitamini vardır. Akciğerleri ve bronşları temizler.

Kansere karşı koruyor, akciğerleri temizliyor! 7 gün boyunca içilmesi gerekiyor

BÖBREK TAŞI DÜŞÜRÜLMESİNDE ETKİLİDİR

Böbrek taşı probleminiz varsa turp suyu tüketmeniz tavsiye ediliyor.

Kansere karşı koruyor, akciğerleri temizliyor! 7 gün boyunca içilmesi gerekiyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bitleri yok ediyor, egzamayı bitiriyor! Bitleri yok ediyor, egzamayı bitiriyor!
Bursa'da evlerin arasına tek motorlu uçak düştü!Bursa'da evlerin arasına tek motorlu uçak düştü!
Ders boş diye toplanmışlardı! Evden çığlıklar duyuldu... Sonrası korkunçDers boş diye toplanmışlardı! Evden çığlıklar duyuldu... Sonrası korkunç
Anahtar Kelimeler:
kanser
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

43 yaşındaki oyuncunun mini etekli paylaşımına beğeni yağdı! "Hala taş gibi"

43 yaşındaki oyuncunun mini etekli paylaşımına beğeni yağdı! "Hala taş gibi"

Kabine toplantısı sona erdi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden'a çok sert tepki

Kabine toplantısı sona erdi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden'a çok sert tepki

Sütyensiz poz verdi! "Bal gibi"

Sütyensiz poz verdi! "Bal gibi"

Evlerin arasına düşmüştü! Bursa'da uçağın düşme anı kamerada

Evlerin arasına düşmüştü! Bursa'da uçağın düşme anı kamerada

Devrilen tırda sıkışan sürücüye yardım yerine yağma!

Devrilen tırda sıkışan sürücüye yardım yerine yağma!

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Bakan Koca açıkladı

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Bakan Koca açıkladı

İlginizi Çekebilir

Seri katilin mektupları! “Garajımda bir ölüm odası...”

Seri katilin mektupları! “Garajımda bir ölüm odası...”

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Kızını öldürdüğünü iddia etti! Pompalı tüfekle peşine düştü

Kızını öldürdüğünü iddia etti! Pompalı tüfekle peşine düştü

12 çocuk annesi, 88 aydır hamile ve sadece 32 yaşında!

12 çocuk annesi, 88 aydır hamile ve sadece 32 yaşında!

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.