Kanserin bilinmeyen belirtisine dikkat! Geceleri artış gösteriyor

Karaciğer hastalıkları sinsice ilerleyerek ölümcül sonuçlar doğurabiliyor. Karaciğer kanserinin en büyük nedenlerinin sigara ve alkol kullanımı olduğu bilinse de bu maddeleri hiç kullanmayan kişilerde de karaciğer kanseri görülebiliyor. Yapılan araştırmalar karaciğer kanserinin bilinmeyen belirtileri gün yüzüne çıkartıyor.

The Eurasian Journal of Medicine dergisinde yayınlanan bir vaka raporunda karaciğer kanseri nedeniyle vefat eden 52 yaşındaki bir kadının kanser teşhis edilmeden önce kaşıntı ve sarılık yaşadığı öğrenildi.

KARACİĞER KANSERİ BELİRTİLERİ

Cildinizin veya gözlerinizin beyazlarının sararması (ayrıca cildinizde kaşıntı, normalden daha koyu idrar ve daha soluk dışkı olabilir)

İştah kaybı veya denemeden kilo verme

Yorgun hissetmek veya hiç enerjiye sahip olmamak

Genel olarak iyi hissetmemek veya grip gibi semptomlara sahip olmak

Karnınızın sağ tarafında yumru

Hissetmek veya hasta olmak

Karnınızın sağ üst tarafında veya sağ omzunuzda ağrı

Hazımsızlık belirtileri (yemek yerken çok çabuk doyma hissi gibi)

Ne zaman yemek yediğinizle ilgili olmayan çok şişmiş bir karın.

KAŞINTI GECELERİ ARTIŞ GÖSTERİYOR

Hemşire Lisa, “Bu belirtiler kanser olmayan durumlardan da kaynaklanabilir. Yani bu semptomların olması, kesinlikle karaciğer kanseri olduğunuz anlamına gelmez. Bu semptomlar veya endişelendiğiniz diğer semptomlar hakkında doktorunuzla konuşmanız önemlidir." dedi. Ayrıca uzmanlar karaciğer kanserinde ciltte görülen kaşıntının özellikle geceleri arttığını ve el içi ve ayak tabanında daha fazla olduğunu belirtti.





