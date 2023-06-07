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Kanserin bilinmeyen belirtisine dikkat! Geceleri artış gösteriyor

07.06.2023 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanser çağımızın en tehlikeli hastalıkları arasında yer alıyor. Kanserin etkilerinden korunmak için belirtilerine dikkat etmek gerekiyor. En sık görülen kanser türlerinden olan karaciğer kanserinin geceleri görülen belirtileri hakkında bilinçli olmak hayat kurtarıyor. İşte karaciğer kanserinin bilinmeyen belirtisi...

Kanserin bilinmeyen belirtisine dikkat! Geceleri artış gösteriyor

Karaciğer hastalıkları sinsice ilerleyerek ölümcül sonuçlar doğurabiliyor. Karaciğer kanserinin en büyük nedenlerinin sigara ve alkol kullanımı olduğu bilinse de bu maddeleri hiç kullanmayan kişilerde de karaciğer kanseri görülebiliyor. Yapılan araştırmalar karaciğer kanserinin bilinmeyen belirtileri gün yüzüne çıkartıyor.

The Eurasian Journal of Medicine dergisinde yayınlanan bir vaka raporunda karaciğer kanseri nedeniyle vefat eden 52 yaşındaki bir kadının kanser teşhis edilmeden önce kaşıntı ve sarılık yaşadığı öğrenildi.

KARACİĞER KANSERİ BELİRTİLERİ

Yeni Proje - 2023-06-07T165002.070

Cildinizin veya gözlerinizin beyazlarının sararması (ayrıca cildinizde kaşıntı, normalden daha koyu idrar ve daha soluk dışkı olabilir)
İştah kaybı veya denemeden kilo verme
Yorgun hissetmek veya hiç enerjiye sahip olmamak
Genel olarak iyi hissetmemek veya grip gibi semptomlara sahip olmak
Karnınızın sağ tarafında yumru
Hissetmek veya hasta olmak
Karnınızın sağ üst tarafında veya sağ omzunuzda ağrı
Hazımsızlık belirtileri (yemek yerken çok çabuk doyma hissi gibi)
Ne zaman yemek yediğinizle ilgili olmayan çok şişmiş bir karın.

KAŞINTI GECELERİ ARTIŞ GÖSTERİYOR

Yeni Proje - 2023-06-07T164955.735

Hemşire Lisa, “Bu belirtiler kanser olmayan durumlardan da kaynaklanabilir. Yani bu semptomların olması, kesinlikle karaciğer kanseri olduğunuz anlamına gelmez. Bu semptomlar veya endişelendiğiniz diğer semptomlar hakkında doktorunuzla konuşmanız önemlidir." dedi. Ayrıca uzmanlar karaciğer kanserinde ciltte görülen kaşıntının özellikle geceleri arttığını ve el içi ve ayak tabanında daha fazla olduğunu belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
akciğer kanseri kaşıntı belirti gece

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