Kansızlık yaratacak kadar kanamalar oluyorsa dikkat! İşte rahim kanserinin belirtileri

Rahim kanseri, 100 bin kadından 18’inde görülüyor ve İnsülin direnci – Hiperinsülinemi, diyabet, Hipertansiyon (yüksek tansiyon), metabolik sendrom gibi obezite ile bağlantılı hastalıklar yüzünden bu hastalığın görülme riski de artıyor.

Rahim ağzının aslında rahmin vajen içine doğru devam eden bir parçası olduğunu belirten Anadolu Sağlık Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum ve Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Murat Dede, “Genellikle rahim kanseri ve rahim ağzı kanseri birbiriyle sıklıkla karıştırılmaktadır. Vajen, cinsel ilişkiye girdiğimiz yer iken, vajenin devamındaki yer rahim ağzı (serviks) olarak tanımlanmaktadır. Rahim ağzının devamındaki kısım ise rahmin gövdesidir (fundus). Rahim ağzı kanserinin belirtileri (adet dışı kanama, ilişki sonrası kanama vs), hastalığın kendisi ve tipleri başkayken, rahmin kendi kanserinin, yani rahim kanserinin tipleri ve belirtileri de daha farklı” dedi.

RAHİM KANSERİ KENDİNİ BELLİ EDER

Rahim kanserinin birtakım şikayetlere yol açtığını ve bu durumun kanserin erken yakalanması için bir şans olduğunu vurgulayan Kadın Hastalıkları ve Doğum ve Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Murat Dede, “Rahim kanseri yumurtalık kanseri gibi sinsi ve sessiz değil. Yumurtalık kanserinin aksine rahim kanseri kendisini bir şekilde belli ediyor, bu çok önemli. Kadınların yüzde 70’i de zaten vajinal kanama şikayetiyle bize geliyor” dedi. Özellikle menopoz sonrası kanamaların olmasının rahim kanserindeki en önemli belirti olduğunu söyleyen Prof. Dede, “Bunun yanı sıra adet dışı kanamaların olması, adet kanamalarının süre ve miktar olarak fazla olması ve kadının yumurtlamalarının olmaması (anovulatuar sikluslar) gibi problemlerinin olması önemli belirtiler arasında. Örneğin polikistik over sendromu hepimizin bildiği ve toplumda sıklıkla görülen bir hastalık. Yumurtlama problemi olan kadınlarda, normal yumurtlaması olan kadınlardaki gibi östrojenin yanında ikinci bir hormon salgılanmıyor. Bu hormonun adı da progesteron. Bunun yetersiz olmasına bağlı olarak karşılanmamış östrojenin etkisiyle rahim içinde belirgin bir kalınlaşma ve sonrasında da polip, kanser öncesi lezyon ve kansere doğru bir gidiş olabiliyor” şeklinde konuştu.